Scuola, "basta con gli allarmismi"

Conferenza stampa ieri mattina in Provincia nella sede di Pesaro da parte del centrodestra sull’annunciato ricorso al Tar della Provincia contro il dimensionamento scolastico approvato poco prima di Natale dalla Regione Marche. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale all’Istruzione, Chiara Biondi, i consiglieri regionali Giacomo Rossi (Civici Marche), Giovanni Dallasta (Forza Italia) e Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia), e i consiglieri provinciali Domenico Carbone e Niccolò Pierini rispettivamente sindaci di San Costanzo e Piandimeleto.

"Basta con strumentalizzazioni ed allarmismi verso le famiglie – ha spiegato Chiara Biondi – la riorganizzazione delle dirigenze scolastiche non cambia nulla anzi rafforza gli istituti eliminando le reggenze così che migliora la qualità dell’offerta didattica. Il dimensionamento scolastico è un tema strategico e serio e deve essere affrontato con senso di responsabilità e non utilizzato come strumento di polemica politica. Innanzi tutto va precisato che la normativa nazionale affida alle Province il compito di elaborare proposte di accorpamento e riorganizzazione degli istituti. Quest’anno, la Provincia di Pesaro e Urbino ha omesso di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Regione, di fatto delegandoci il compito di intervenire per rispettare i criteri imposti dal Pnrr. Se il presidente Paolini avesse adempiuto ai propri doveri istituzionali, avrebbe potuto proporre soluzioni alternative invece, ha preferito le polemiche, che evidentemente gli piacciono di più rispetto alle scelte. È un’opportunità per costruire sinergie e prospettive di sviluppo. L’accorpamento tra Acqualagna e Apecchio, rappresenta un’opportunità per rafforzare l’istituto di Apecchio, che, dopo 12 anni di reggenze, potrà finalmente contare su una dirigenza stabile e duratura, su progettualità concrete accedendo con più facilità a fondi nazionali e regionali. Spiace che questa polemica generata solo per questioni di consenso elettorale crei preoccupazioni infondate per le tante famiglie coinvolte".

"Il piano di dimensionamento è determinato da direttive nazionali – ha sottolineato Giacomo Rossi, consigliere regionale Civici Marche –. Ora il Partito Democratico, per nascondere le sue divisioni interne e i tanti problemi che non riesce ad affrontare nel territorio, strumentalizza questa vicenda privilegiando la propaganda di partito all’interesse del territorio. L’Istituto “Lapi“ di Apecchio è in reggenza da oltre 12 anni. L’anno scorso nel silenzio di chi ora sbraita siamo riusciti a non accorparlo in virtù della Legge Finanziaria, quest’anno non è stato possibile. Basta con la speculazione politica sulla pelle dei ragazzi: l’offerta formativa rimane intatta e nessuna scuola verrà chiusa".

"Strumentalizzare il tema della scuola è un errore gravissimo – ha poi continuato Domenico Carbone, sindaco di San Costanzo e consigliere provinciale –. In consiglio provinciale non è stata presa alcuna decisione concreta. Il presidente Paolini ha preferito dileguarsi, scaricando il problema alla Regione, che si è trovata costretta a intervenire al posto di chi avrebbe dovuto agire".

"L’atteggiamento del Pd e del presidente Paolini è incomprensibile e ingiustificabile – ha dichiarato Niccolò Pierini, consigliere provinciale –. Tutti sanno quanto sia complessa questa scelta, ma il confronto con la Regione Marche è stato lungo e costruttivo, come dimostra il riconoscimento dell’eccezionalità del caso di Piandimeleto. Quando il Pd parla di difesa dell’entroterra non è più credibile. Dov’erano Paolini, Morani e Giovannelli quando si smantellava la sanità nell’entroterra durante il governo regionale del Pd e della sinistra? Questo atteggiamento opportunista non serve ai cittadini".