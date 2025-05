Scuola Brancati, la palestra slitta: "Fine dei lavori entro il 31 luglio". Ma è scontro sui costi aumentati

Slitta ancora la data di fine lavori per la realizzazione della nuova palestra che sorgerà a fianco della scuola Brancati di via Lamarmora. Questa volta, dopo già due rinvii, la consegna è stata fissata per il 31 luglio 2025. Ad anticiparlo è stato Marcello Valdinocci, consigliere di Ascoltiamo Pesaro del Quartiere Pantano, che riportando la risposta dell’amministrazione pesarese ad un’interrogazione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia aggiunge: "Non solo i tempi di consegna dei lavori slittano a luglio 2025 (salvo altri intoppi), ma addirittura i costi aumentano di ben 500 mila euro, circa un 20% in più di quanto era stato pattuito – dice –. L’amministrazione pesarese dimostra ancora una volta la sua grossolanità nella gestione dei lavori pubblici". Valdinocci punta poi il dito anche sullo stop ai lavori che c’era stato nell’estate scorsa: "Ad agosto 2024, sollecitato da alcuni cittadini, chiedevo delucidazioni sul perché il cantiere della palestra fosse fermo. Subito dopo arrivò la pronta replica dell’assessore Pozzi che invece di fare chiarezza, sosteneva che tutto stava procedendo regolarmente. Dalla risposta all’interrogazione di FdI si legge benissimo che lo stop c’è stato e l’assessore o chi per lui lo sapeva benissimo".

I lavori della palestra alla Brancati, che sarà omologata Coni, sono iniziati alla fine del 2022 e andranno a completare l’intervento che ha visto coinvolto l’istituto comprensivo Olivieri, con un investimento di circa 3,8 milioni di euro. Una struttura, quella della palestra, a servizio non solo della scuola ma anche dell’intero quartiere Pantano, che da prima previsione sarebbero dovuti terminare a marzo 2024. Poi una serie di altri slittamenti, prima a maggio 2024 e poi a marzo 2025, per una concatenazione di diversi fattori, tra cui la sospensione dei lavori dell’estate 2023 a causa delle condizioni climatiche, le dimissioni per motivi personali del direttore lavori che ha comportato quindi una nuova nomina ed una inevitabile altra interruzione ed infine una richiesta di proroga da parte della ditta che sta realizzando l’intervento. Ora la nuova data di fine lavori, fissata al 31 luglio 2025.

A confermarlo è anche l’assessore alle Nuove Opere, Riccardo Pozzi, che però chiarisce l’aumento dei costi: "Nessuna spesa non preventivata – dice –. Tra l’approvazione del progetto definitivo e quella del progetto esecutivo, l’amministrazione comunale aveva subito l’aumento dei costi dei materiali e dei servizi. Aumento che aveva comportato una maggiorazione delle spese per i lavori. Avevamo quindi deciso, già dal dicembre 2022, di stralciare le operazioni aggiuntive e le sistemazioni esterne che siamo riusciti poi a recuperare tramite 500mila euro di somme messe dall’amministrazione a settembre 2024. Tale cifra, permetterà la realizzazione dei camminamenti verso la struttura, marciapiedi, una collinetta per arricchire esteticamente e dal punto di vista ambientale l’area; consentirà la sistemazione degli spazi esterni e di una vasca per le acque reflue". L’intervento interessa una superficie di circa 1.400 metri quadrati ed è composta da uno spazio di gioco e per il pubblico, servizi per gli utenti e dai camminamenti, tra cui quello coperto che condurrà sino alla scuola Olivieri.