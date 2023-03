"Scuola chiusa da 6 anni, diteci perché"

"Istituire una commissione consiliare d’indagine per accertare cosa ha portato ai gravi ritardi sulla ristrutturazione della scuola primaria ‘Dezi’ di Saltara, chiusa da 6 anni e 4 mesi e di cui non si conoscono ancora i tempi certi di ultimazione". E’ la richiesta del gruppo di minoranza ‘Energia in Comune’ guidato da Candio Curina e composto anche da Alessandra Khadem, Filippo Cicoli, Laura Valentini e Maicho Capodagli. "Un’istanza – spiega Curina – che abbiamo presentato ufficialmente e che verrà discussa nella seduta del civico consesso del 7 marzo alle 21 nel municipio di Serrungarina". L’auspicio dell’opposizione, è che la proposta venga votata favorevolmente dalla maggioranza, "perché ormai la situazione – riprende Curina – è diventata paradossale e a rimetterci sono gli alunni, che dal novembre 2016 non possono più usufruire della loro scuola e fanno lezione nei locali allestiti nel palazzo della delegazione comunale di Calcinelli. In pratica ci sono bambini che dalla prima alla quinta non hanno mai messo piede nella scuola vera". Sgomberata d’urgenza nel novembre 2016 a causa dei danni procuratigli dal terremoto del 30 ottobre di quell’anno, di magnitudo 6,5; nel 2018 arrivarono dal Miur le risorse per il consolidamento e l’adeguamento sismico: 997mila euro, e la giunta dell’allora sindaco Aguzzi (di cui faceva parte come assessore anche l’attuale primo cittadino Briganti) affidò i lavori nel 2019, che avrebbero dovuto concludersi il 23 giugno del 2020. "A causa del Covid, poi – riprende il leader di minoranza -, venne concessa alla ditta appaltatrice una proroga fino al 17 agosto 2020. E la stessa azienda chiese un nuovo differimento, con consegna dei lavori al 19 marzo 2021. Ma anche a quella scadenza la chiusura del cantiere era ben lontana, tanto che il Comune decise di procedere con la risoluzione del contratto. Da lì sono scaturiti contenziosi, ancora da dirimere. Ed derivata anche la necessità di un nuovo progetto esecutivo per rimettere a bando il completamento dell’opera. Ebbene, nonostante la promessa fatta dal sindaco Briganti a settembre scorso che entro novembre ci sarebbe stata la gara, ad oggi non è stato pubblicato alcun bando e non ci risulta neppure la conclusione del progetto". "Da qui – conclude – la necessità di una commissione d’indagine che faccia piena chiarezza".

Sandro Franceschetti