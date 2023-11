Scuola contro la violenza, Urbino si mobilita

La città di Urbino contro la violenza sulle donne. Sono state presentate le iniziative in programma per il 25 novembre, un sabato denso per la giornata internazionale contro la violenza di genere. Lezioni, camminate e la protezione del film ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi. A presentare il programma la vice sindaca e assessora alle pari opportunità di Urbino, Marianna Vetri e la collega con delega alla scuola Francesca Fedeli. Con loro giovani, associazioni come Agorà e Giovane Territorio, il centro anti violenza e Ambito territoriale 4; il Rotary Club e il Rotaract universitario.

"Quello della violenza e della violenza sulle donne è un fenomeno che non sopportiamo più. Vogliamo dare ancora di più il nostro contributo alle iniziative, specie quando vengono dai giovani. Ecco perché questa presentazione è un tavolo composito – ha spiegato Marianna Vetri –. Quella del 25 novembre sarà una giornata molto articolata, dal titolo ‘Fai vedere che esisti’. La mattina dalle 9, al Cinema Teatro Ducale, che ringraziamo per la collaborazione e l’organizzazione di tutta la giornata, ci sarà un incontro di sensibilizzazione rivolto alle scuole secondarie. Saranno presenti forze dell’ordine, Procura, avvocati e una vittima di violenza che porterà la propria testimonianza. Nel pomeriggio invece, dalle 17.30, partirà la marcia silenziosa organizzata dall’associazione nazionale Giovane Territorio dalla panchina rossa di Santa Lucia. Qui si proseguirà fino a via Matteotti per arrivare alla fontana dove ci sarà un girotondo. Durante il percorso ci saranno tappe davanti a installazioni e momenti in musica". La sera poi, alle 21.15, al Cinema Ducale sarà proiettato il film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’ (ingresso libero) per "far capire a tutti che le donne esistono e c’è futuro, ecco perché vorremmo che partecipassero quante più persone possibili e non solo urbinati".

"Le iniziative sono davvero tante – prosegue Francesca Fedeli –. Ritengo sia importante l’incontro con i ragazzi delle scuole secondarie perché grazie alle testimonianze, e a chi ogni giorno combatte la violenza, si possa fare una grande opera di sensibilizzazione. È necessario che i più giovani capiscano cosa significa e comprendano che non si deve nascondere. Rinnovo l’invito a tutti, per partecipare ai momenti previsti per sabato e che lo facciano non solo i giovani. Anche alla marcia così come al film che è molto significativo". Agorà, l’associazione degli studenti universitari sta organizzando una serie di appuntamenti che si concentreranno tra febbraio e marzo, mentre Rotary e RotarAct stanno isituendo il Punto Viola per le vittime di violenza.

Francesco Pierucci