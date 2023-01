Scuola Dante Alighieri, cercasi direttore dei lavori

Direttori dei lavori cercansi. Non ci sono solo gli appalti per realizzare le opere pubbliche ma anche quelli per scegliere i professionisti. Il nuovo codice degli appalti permette una scelta su base di offerte a invito fino a 140 mila euro. Poi al di sopra di questa soglia obbliga una vera e propria gara d’appalto.

Il Comune di Pesaro, ad esempio, ha pubblicato una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento per l’appalto dei lavori di ristrutturazione della Scuola Media Dante Alighieri di via Gattoni con demolizione e ricostruzione del corpo aule e dei laboratori. Si tratta di un incarico messo a gara a base d’asta per 244.671 euro con un 10% di offerta economica e la restante parte a valutazione tecnica. L’apertura delle offerte è prevista per il 18 gennaio e c’è una certa attesa visto che si tratta di un appalto da 6,5 milioni di euro che dovrebbe partire entro il mese di gennaio.

L’investimento, per due terzi coperto da un finanziamento regionale, prevede demolizione e ricostruzione per classi e laboratori mentre palestra e auditorium sono già stati sottoposti a lavori di ristrutturazione. La nuova struttura di Soria si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano nella parte di via Fedeli.

Troveranno spazio 21 aule per le lezioni, 2 aule di musica, 2 biblioteche, un’aula di sostegno e due per i professori, gli spogliatoi della palestra e un locale per l’infermeria. L’altra caratteristica di questo appalto è che è stato affidato alla terza classificata nell’appalto di alcuni mesi fa.

Si tratta di un raggruppamento di imprese composto dalla Gm di Fano e dal Consorzio Artigiani Romagnolo di Rimini. Le stesse che non hanno completato l’appalto del vecchio palas, che invece a breve dovrebbe tornare in gara.

Secondo i tempi indicati nell’appalto della scuola media Dante Alighieri, i lavori dureranno due anni. Nel frattempo, gli studenti della Dante Alighieri già da metà settembre sono stati trasferiti in via temporanea negli spazi di Pesaro Studi, in viale Trieste, insieme agli universitari della Politecnica delle Marche e dell’Università di Urbino. Una convivenza per ora senza problemi evidenti ma che potebbe anche prolungarsi fino a tre anni scolastici. L’essere partiti con un certo ritardo rispetto ai tempi indicati ha già fatto pesare sui conti dell’appalto tutti gli aumenti considerevoli delle materie prime. E’ evidente che i conti già risicati dei fondi a disposizione hanno trasformato un cantiere complicato in un lavoro impossibile. La preoccupazione in Comune è quasi palpabile sia sulle risorse sia soprattutto sui tempi dell’opera. Come al solito i tempi sono una sfida per tutti: Comune, progettisti e imprese partiranno per gli esperti del settore con tante difficoltà in più. Una volta individuato con la procedura che avrà il completamento il 18 gennaio, il direttore dei lavori andrà ad affiancare l’ingegner Maria Cristina Rossi, che è il responsabile del procedimento per l’amministazione comunale.

Luigi Luminati