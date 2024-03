Scuola del Libro e Paolo Volponi

La Scuola del Libro sulle tracce di Paolo Volponi: ieri il docente universitario e scrittore Alessio Torino ha inaugurato al liceo artistico l’avvio delle iniziative di Pcto (progetti per le competenze trasversali e l’orientamento) dedicate al celebre poeta e scrittore a 100 anni dalla sua nascita.

A una ricca platea di oltre 100 studenti Torino ha raccontato Volponi e ha illustrato il suo legame con la lingua madre, sempre mantenuto dallo scrittore, anche negli anni di lontananza dalla sua terra. È all’uso di questa lingua, alle immagini a cui essa ci rimanda che si deve l’autenticità e l’originalità che si ritrova negli scritti di Volponi, capaci di parlare anche a generazioni lontane nei tempi e nei luoghi. All’ospite gli studenti hanno anticipato le loro iniziative: realizzazione di illustrazioni incise per tradurre le parole di volponi in immagini e la riedizione delle “Cantonate di Urbino“ con le nove incisioni originali che Renato Bruscaglia realizzò per illustrare l’opera.

Infine illustrazioni per vari prodotti grafici ispirati alla sua prosa e poesia. Torino ha salutato gli studenti esortandoli a far fiorire la propria creatività e a tracciare ciascuno un percorso personale e professionale autentico, scevro da condizionamenti e false imitazioni.