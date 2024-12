Scuola del Libro, premio da Confindustria

In occasione dell’assemblea generale di Confindustria Pesaro e Urbino “Infrastrutture e nuove generazioni, il futuro del nostro territorio“, tenutasi a Cagli nei giorni scorsi, il liceo artistico Scuola del Libro ha ricevuto un riconoscimento per il progetto “What young people want“. Nello specifico, la classe V di Grafica dello scorso anno scolastico, sotto la regìa della professoressa Susanna Ugoccioni, ha sviluppato con Paola Marchetti responsabile di Education e Formazione in Confindustria Pesaro e Urbino e con il supporto di Cecilia Papalini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, una progettazione unica, mai elaborata prima a livello nazionale, volta a collegare le istanze delle nuove generazioni con quelle del tessuto produttivo locale. Spiega la dirigente Lucia Nonni: "Gli studenti hanno riflettuto su ciò che i giovani si aspettano dal mondo delle imprese e ricercano nel mercato occupazionale, ribaltando la prospettiva usuale. Nel percorso che si è snodato attraverso varie fasi, a partire dall’analisi dei dati statistici e fino alla sintesi creativa delle soluzioni grafiche realizzate, sono stati determinanti i contributi di Anita Montagna, psicologa, formatrice ed esperta in orientamento, e Cristiano Andreani, graphic designer, che hanno saputo coinvolgere e appassionare gli studenti. I ragazzi, divisi in gruppi, hanno realizzato vari prodotti grafici: due giochi di carte mirati a far dialogare le imprese e i giovani per negoziare valori comuni, una call to action pubblica caratterizzata da poster di grande formato per coinvolgere tutta la collettività nel processo di riflessione in atto e una campagna di comunicazione in cui gli studenti ribadiscono l’inevitabile passaggio intergenerazionale che rende urgente l’investimento nel dialogo giovani-imprese". Tra le idee ricorrenti quella dell’aspirazione da parte dei ragazzi di potersi inserire in contesti lavorativi che garantiscano prioritariamente il benessere psico-fisico.

