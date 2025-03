Scuola del Libro, un secolo e non lo dimostra. Una valanga di iniziative per l’anniversario

Ha cento anni, ma è ancora apprezzatissima dai teenager: è la Scuola del Libro, oggi liceo artistico tra i più celebri d’Italia, nel 1925, quando cominciava le attività, un istituto unico che attirò la curiosità di tantissimi giovani per l’offerta formativa di grande tendenza, diremmo oggi.

Non potevano mancare delle celebrazioni degne di un anniversario così importante, e infatti da sabato 15 marzo, per tutto l’anno, sarà un susseguirsi di eventi. In particolare, la primavera porterà tantissime iniziative. "Per festeggiare questo secolo di eccellenza – spiega la dirigente Lucia Nonni – abbiamo ideato un vasto programma che va sotto il titolo di ‘Assonanze e Dissolvenze’.

Assonanze come l’armonia, continuità con la tradizione, il legame con i procedimenti e i saperi antichi; dissolvenze come le discontinuità, le innovazioni, le contaminazioni che vedono la scuola adattarsi ai cambiamenti del mondo e della comunicazione visiva.

Insomma delle celebrazioni che valorizzeranno al meglio la simbiosi tra tradizione e innovazione che regna da sempre nella nostra scuola".

Il primo evento sarà sabato 15 marzo al teatro Sanzio, con un intero pomeriggio di parole, musica, performances e gastronomia. Dalle ore 17 si alterneranno docenti dell’istituto, attori, studiosi, artisti, musicisti. Spicca alle ore 19,15 la performance ‘Il suono delle pagine’, scritta dall’attore urbinate Matthias Martelli appositamente per l’occasione, che assieme a due musicisti sarà sul palco per dare vita alle pagine di alcuni libri della letteratura italiana, da Dante a Dario Fo, alla scoperta delle vibrazioni sonore nascoste nelle pieghe dei libri.

Concluderà un brindisi in collaborazione con un’altra scuola del territorio, l’alberghiero Celli di Piobbico. Ma questo è solo l’inizio: "Giovedì 20 marzo inaugureremo ben quattro mostre in contemporanea – prosegue Nonni – e nel mese di maggio sarà omaggiato Luigi Renzetti, che volle fortemente la nascita della Scuola e ne fu primo presidente, con un murale che gli studenti stessi realizzeranno a Villa Maria.

Sempre a maggio presenteremo il Catalogo dei Cento Anni che, oltre a numerosi contributi, conterrà anche la documentazione degli eventi celebrativi. E ancora a maggio ci sarà la prima edizione di un nuovo premio annuale che la Scuola del Libro assegnerà a un ex studente che ha portato alto il nome dell’istituto: la prima edizione andrà all’animatore e illustratore Simone Massi, pluripremiato artista formatosi qui".

La serie di iniziative gode del patrocinio, del supporto e della collaborazione di decine di enti, istituzioni e privati; di primo piano il ruolo del Comune: "Un’istituzione scolastica giunta a 100 anni di attività è un momento che va celebrato in modo esemplare, come il programma dimostra – hanno detto gli assessori all’istruzione Massimiliano Sirotti e agli eventi Lara Ottaviani – ed è bellissimo dare supporto ad una scuola che è un’istituzione della città, da un secolo, portando il nome di Urbino nel mondo".