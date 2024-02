Scuola dell’infanzia: nuova ed energetica

Monte Grimano Terme aggiunge un altro tassello al nuovo polo scolastico in costruzione, inaugurando la rinnovata scuola dell’infanzia. L’edificio è stato completamente ristrutturato, ampliato, adeguato alle normative antisismiche del 2018 e migliorato dal punto di vista energetico, passando dalla classe E alla classe A1, tra le più efficienti. "In realtà potrebbe essere anche di classe A4, se si aggiungessero pannelli per il fotovoltaico sul tetto - spiega il sindaco, Elia Rossi -. L’abbiamo riqualificata con fondi ministeriali e regionali, progettandola secondo un nuovo concetto: nel salone al centro c’è un’enorme vetrata che tocca tutte e quattro le aule, perché volevamo creare un’illuminazione naturale più ampia possibile. È apribile e ha anche frangisole motorizzati regolabili in base alla luce, con la possibilità di oscurare quasi totalmente la stanza in cui i bambini andranno a dormire, per il massimo comfort". L’ampliamento della struttura ha aumentato il numero massimo di alunni ospitabili a 60, grazie alla costruzione di una nuova aula e al rinnovo della cucina. Si è poi allargata la zona seminterrata, con la creazione di un locale per la caldaia, assente in precedenza, e di un’ampia area che ospiterà le dotazioni della Protezione civile: "Lì ci sarà il magazzino, in un luogo sicuro che resisterà e sarà accessibile anche in caso di emergenze", precisa il sindaco. Questa struttura è il secondo pezzo del polo scolastico in realizzazione a Monte Grimano Terme, che vedrà raggruppati in una sola area l’asilo nido, ora in costruzione, e le già edificate scuole dell’infanzia e primaria. Un complesso che costerà in totale 1,5 milioni di euro, con fondi provenienti anche dal Pnrr: "L’asilo nido sarà di classe energetica A4, la più alta, come la scuola elementare e la palestra ristrutturate tre anni fa - prosegue Rossi -. Sarà pronto entro fine anno, completando un polo all’avanguardia e al massimo dell’efficienza energetica e antisismica. Infine, abbiamo ottenuto un ulteriore fondo regionale da 40mila euro per riqualificare il giardino in comune tra il nido e l’infanzia".

Nicola Petricca