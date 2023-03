Scuola ’Dezi’, cantiere infinito "Ecco la verità su cos’è successo"

Dopo aver bocciato l’istituzione della commissione d’indagine richiesta dalla minoranza, l’amministrazione di Colli interviene per fare chiarezza sulla scuola ‘Dezi’. "Purtroppo, sin dalla consegna del cantiere nel giugno del 2019, i lavori, per cause non imputabili all’amministrazione, hanno subito dei rallentamenti. Una prima causa è stata l’emergenza Covid, alla quale sono seguiti gli inadempimenti della ditta appaltatrice. Inadempienze, gravi, che ci hanno costretto alla risoluzione del contratto nell’agosto del 2021". "I tecnici – aggiunge la nota - si sono attivati subito, adoperandosi per la verifica dei lavori già svolti dalla ditta appaltatrice e per reperire, dalla stessa, le prove e i certificati dei materiali. Attività necessarie per garantire la sicurezza e il corretto proseguimento del cantiere quando subentrerà una nuova ditta e per la stesura del nuovo progetto esecutivo di completamento dell’opera e della sua quantificazione economica. Contemporaneamente, gli uffici comunali si sono rapportati col Miur affinché non venisse revocato il contributo ministeriale (di 997mila euro, ndr). Purtroppo per un lungo periodo il Ministero è rimasto privo del dirigente competente e i vari funzionari interpellati non si sono assunti la responsabilità di dare indicazioni in merito: alla nostra richiesta dell’aprile 2022 è arrivata risposta formale solo a ottobre". A tutto ciò – prosegue l’amministrazione -, si deve aggiungere l’incremento dei prezzi delle materie prime, che ha determinato un duplice aggiornamento del prezziario regionale in soli 6 mesi, con l’obbligo di rivedere il progetto prima di poterlo mettere a gara. La ‘Dezi’ era e rimane una priorità e continueremo ad adoperarci affinché i ragazzi possano rientrarvi al più presto. Questo non è il momento delle commissioni di indagine, che non darebbero nessun impulso ai lavori, ma della concretezza e della collaborazione istituzionale".

Sandro Franceschetti