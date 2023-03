"Scuola Dezi, sei anni di impasse Ma il Comune non cerca le colpe"

di Sandro Franceschetti

Sulla scuola Dezi di Saltara, chiusa per necessità di ristrutturazione dal novembre 2016 e dove dall’estate 2021 il cantiere è completamente fermo, non sarà istituito nessun organismo di indagine. Nella seduta consiliare di martedì la maggioranza ha respinto l’atto di indirizzo dell’opposizione che chiedeva di costituire una commissione per accertare i motivi che hanno portato ai gravi ritardi sui lavori e le conseguenti responsabilità. Commissione che nelle intenzioni del gruppo formato da Candio Curina, Alessandra Khadem, Filippo Cicoli, Laura Valentini e Maicho Capodagli, doveva essere composta da 4 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza.

A motivare la bocciatura è stato Fabio Francesconi, capogruppo della squadra del sindaco Briganti: "Ad oggi lo stato di fatto del progetto della scuola Dezi segue un percorso definito, avviato a seguito della risoluzione del contratto di appalto dei lavori ad agosto 2021 (risoluzione da cui è scaturita la necessità di redigere un nuovo progetto esecutivo e di indire una nuova gara, non ancora espletata, ndr). La giunta – ha proseguito Francesconi – ha dato mandato ad un legale per l’adozione di ogni iniziativa volta a tutelare gli interessi dell’Ente, anche con riferimento al risarcimento dei danni".

Precisato che il ritardo nella consegna del progetto esecutivo (inizialmente prevista per l’autunno scorso) è dipeso da fatti imprevisti e imprevedibili, in particolare da problemi personali del progettista, il capogruppo ha concluso: "Non si ravvisa la necessità di una commissione d’indagine su aspetti tecnico gestionali che non rientrano nella competenza del consiglio". Di tutt’altro avviso, naturalmente, la minoranza, con la consigliera Khadem che commenta: "La commissione sarebbe stata fondamentale per verificare le responsabilità e per dare impulso alla ripresa dei lavori. Il ‘no’ alla mozione non è una nostra sconfitta, ma la sconfitta delle famiglie e degli studenti che da oltre 6 anni aspettano di rientrare nella loro scuola. Assurdo, poi, che la maggioranza ci accusi di strumentalizzare la vicenda a fini politici. Sono loro – conclude la consigliera – che dovevano essere più chiari e puntuali".