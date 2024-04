Scuola di pace: "Negoziare è possibile"

Quinto appuntamento della XXI edizione della scuola di pace "Carlo Urbani": sabato alle 16.30 alla mediateca Montanari Elena Pasquini presenterà il suo libro "La meccanica della Pace". "Esiste una meccanica della pace – commentano gli organizzatori – e il libro cerca di tracciarne i confini attraverso il racconto di chi è riuscito a negoziare un accordo, a far cessare la violenza anche solo per un breve tratto di tempo o a contribuire alla riconciliazione. Dall’Etiopia al Congo, dall’Ucraina alle Isole Marshall, la giornalista Elena Pasquini racconta negoziati e accordi che hanno permesso, in tempi recenti, di far cessare le ostilità, svelando meccanismi, dinamiche, processi. Fare la pace è dolorosa pazienza che una vittoria militare non garantisce. Pace compiuta o parziale, che inizia quando si accoglie l’esistenza dell’altro, il nemico, e dove ‘nessuno vince tutto e nessuno perde tutto’".