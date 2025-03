Scuola di politica: prende il via “Sfera“

Tutto esaurito per “Sfera“, la nuova scuola di politica dell’Università di Urbino creata da LaPolis, il laboratorio di studi politici e sociali ideato da Ilvo Diamanti e Nando Pagnoncelli, che saranno anche i protagonisti del primo incontro in presenza di oggi pomeriggio, incentrato sul ruolo dei sondaggi all’interno del dibattito pubblico in Italia.

La winter school proseguirà poi per tutta la primavera per gli oltre trenta iscritti. Una novità di quest’anno che però è sulle orme di una lunga tradizione: "Sfera è un corso di formazione – spiegano i direttori Fabio Bordignon e Luigi Ceccarini, docenti Uniurb – che raccoglie l’eredità di attività che LaPolis porta avanti da tempo. Abbiamo pensato, assieme a Diamanti e Pagnoncelli, di organizzare questa nuova winter school per fornire competenze utili alla gestione delle organizzazioni politiche di vario tipo e su vari livelli. In un contesto sempre più globale e aperto a nuove sfide e nuovi bisogni, la politica e i suoi attori sono chiamati a rispondere alle esigenze di cambiamento, e il successo delle iscrizioni, che dovevano essere trenta ma sono state superate, dimostra quanto fosse utile la proposta".

Il corso è orientato a persone che già sono impegnate in politica o che intendono intraprendere il percorso, ma anche a chi svolge attività di supporto alle figure politiche a vario titolo. Aggiunge Nando Pagnoncelli: "In un periodo nel quale la politica è investita spesso di sentimenti negativi, l’obiettivo è di dare un contributo alla formazione della classe dirigente del paese, per saldare le fratture sociali e farlo crescere dal punto di vista sociale e civile. Sfera coniuga una forte competenza teorica, fornita dai docenti dell’Università di Urbino e non solo, e tanta esperienza professionale, garantita da professionisti e consulenti qualificati".

Nel panorama nazionale infatti la scuola urbinate ha un taglio specifico, con impostazione pratica: "Non ci fermiamo alla teoria – proseguono Bordignon e Ceccarini – ma vogliamo coinvolgere gli specialisti e i tecnici che offriranno spunti per comunicare, impostare le campagne elettorali, scrivere una legge. Inoltre, parallelamente stiamo organizzando una summer school che partirà nei prossimi mesi e per la quale sono ancora aperte le iscrizioni: questa avrà il focus sul fundraising per il terzo settore e la pubblica amministrazione, un altro campo in cui c’è domanda di formazione. Si studieranno a 360 gradi le tecniche di raccolta fondi, con tanti esperti del settore".

Giovanni Volponi