Scuola di via Rigoni: appalto affidato alla ditta Tagliabracci

Sarà la ditta pesarese Tagliabracci costruzioni ad occuparsi della demolizione e ricostruzione del Polo per l’infanzia di via Rigoni. Un intervento per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento complessivo da 3,7 milioni di euro. L’appalto ha visto la partecipazione di tutte ditte della zona molto qualificate: da Lancia a Mulazzani; da Torelli Dottori a Subissati, fino appunto a Tagliabracci che si è aggiudicato l’appalto da 2,9 milioni di euro con un ribasso del 10,90%. Quindi con un importo di 2 milioni 682 mila euro, compressivi degli oneri della sicurezza. "Sarà un’altra scuola da Oscar, funzionale e sostenibile che ospiterà un nido (per 30 bambini) e una scuola per l’infanzia (5 sezioni composte ciascuna da 25 alunni)", sottolineano gli assessori Riccardo Pozzi e Camilla Murgia.