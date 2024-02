"Scuola e lavoro verso il domani"

"Imparare a lavorare in gruppo seguendo la guida e gli indirizzi dei propri docenti dà modo di conseguire una esperienza di condivisione degli obiettivi". Insomma insegna a lavorare meglio e ad esprimersi meglio. Con queste parole Franco Signoretti, titolare di Xanitalia, commentava lo scorso anno di questi tempi il sostegno suo e della sua azienda al Campionato di giornalismo organizzato dal "Carlino" fra i ragazzi delle scuole medie inferiori. "Non ho manco bisogno di ribadire le motivazioni che mi hanno indotto a proseguire in questa operazione – dice Signoretti a proposito della sua confermata adesione anche per questa nuova edizione –, perché gli obiettivi da condividere e da realizzare per i ragazzi di oggi potranno essere quelli lavorativi di domani, quando sarà l’ora di far prevalere le proprie idee sul mercato del lavoro".

C’è anche da dire che lei oggi è ancora di più "portatore sano" di cultura con la definitiva apertura alla città di Palazzo Perticari, la sua lunga opera durata anni.

"Vero, Palazzo Perticari è ultimato, fornito e dotato di tutto, pronto a svolgere le sue funzioni in sintonia con le forze migliori della città".

Anche per Palazzo Perticari lo slogan fondamentale pare essere "lavorare insieme" come per il campionato del "Carlino".

"Non c’è particolare differenza o distinzione fra studenti e imprenditori quando si tira in ballo il lavorare insieme con serietà d’intenti, l’assunto fondamentale per ogni buona riuscita di quanto intrapreso".

Pesaro Capitale della cultura, vedo che lei l’affianca come fa con i ragazzi delle scuole.

"Abbiamo organizzato alcune manifestazioni che ci stanno a cuore, altre potremmo studiarne trovando convergenze e sinergie".

Si dice spesso che scuola e lavoro non si incontrano mai nel modo giusto.

"Imparare ad esprimersi insieme è certamente un buon passo di partenza".