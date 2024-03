"Scuola ’Gandiglio’ a pezzi solo per interessi politici"

"Smembrato l’istituto comprensivo Gandiglio, che diventa Gandiglio-Corridoni, il quale perde la primaria di riferimento (la scuola Gentile, in foto), che passa alla Padalino. Tutto ciò per favorire la nascita della quarta scuola media a Bellocchi, necessaria a giustificare il nuovo istituto comprensivo di Sant’Orso. L’assessore ai Servizi educativi Samuele Mascarin (candidato sindaco alle primarie di centrosinistra per In Comune ndr) ha fatto una scelta politica a vantaggio di quei quartieri dove ha il suo bacino elettorale".

Questa l’accusa che la capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi, muove a Mascarin sul dimensionamento scolastico che entrerà in vigore dal prossimo anno. "Nonostante la débacle – proseguono Tarsi e il collega Giuseppe Pierpaoli – l’assessore Mascarin ha avuto il coraggio di esultare, definendo un ‘successo’ il piano di riordino". La riforma prevede l’eliminazione dei circoli di didattici di Sant’Orso e San Lazzaro e l’istituzione di due nuovi istituti comprensivi: Sant’Orso, con la nuova scuola media di Bellocchi, e l’istituto comprensivo Gandiglio-Corridoni. A cui si aggiungono l’istituto comprensivo Padalino che si arricchisce della scuola primaria Gentile, sottratta alla Corridoni e l’istituto comprensivo Nuti, che rimane invariato.

"Con questo piano, la storia dell’istituto comprensivo Gandiglio, istituito 21 anni fa, è stata improvvisamente interrotta. Con essa spariscono quei legami, quelle relazioni e quella continuità verticale che hanno rappresentato un elemento di qualità della sua offerta formativa". Di tutto questo se ne discuterà questa sera in consiglio comunale grazie ad una interrogazione presentata da Tarsi e Pierpaoli. "Accogliamo con favore – afferma il coordinamento scuola-famiglia della Gentile – qualunque intervento che contribuisca a fare chiarezza sul dimensionamento scolastico, in particolare sullo smembramento dello storico istituto comprensivo Gandiglio: finora abbiamo riscontrato una inaccettabile coltre di silenzi e rimpalli di responsabilità".

"Che i circoli didattici - proseguono Tarsi e Pierpaoli – andavano superati lo si sa dal 2011: in 10 anni di assessorato Mascarin si è deciso a convocare un tavolo di confronto con i dirigenti scolastico solo nel 2022. Dalla prima emanazione delle linee guida regionali (ottobre 2022) fino al confronto finale con la Provincia, sono intercorsi 12 mesi, durante i quali si sarebbe potuto realizzare un percorso partecipato, per costruire un piano condiviso e soddisfacente. Invece c’è stata una totale mancanza di informazione e di coinvolgimento delle famiglie e gli organi collegiali non sono stati chiamati ad esprimere un parere preventivo".

Aggiungono i consiglieri: "Mascarin ha pensato bene di coprire ritardi e inefficienze facendo il braccio di ferro con la Provincia, con le spalle coperte da una delibera del consiglio comunale, approvata a maggioranza, con la quale si richiedeva di prorogare la riorganizzazione scolastica al 2025-2026. Richiesta che l’assessore sapeva non sarebbe mai stata accolta né dalla Provincia né dall’Ufficio scolastico regionale".

An.Mar.