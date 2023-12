"Scuola infermieri, rischio di fuga degli studenti"

Qual è il futuro della scuola infermieri di Pesaro? Se ne è parlato nei giorni scorsi in Consiglio regionale, grazie a un’interrogazione presentata dalla capogruppo 5 Stelle Marta Ruggeri: "Siamo preoccupati per l’eventuale ulteriore trasferimento della scuola infermieri. Abbiamo chiesto all’assessore Saltamartini se nella riorganizzazione dei reparti di Muraglia è compreso anche lo spostamento delle aule della Scuola. Da quanto si apprende dalla risposta dell’assessore, nella palazzina in cui oggi sono adibite le aule è prevista una struttura per prerarare i farmaci oncologici per l’ospedale di Pesaro. Ha poi aggiunto che l’azienda ha già provveduto a emanare una procedura a evidenza pubblica dove trasferire le tre aule didattiche della scuola". La cosa non tranquillizza Ruggeri: "La Regione terrà conto dei servizi creati per gli studenti nelle aree circostanti l’ospedale, come il trasporto pubblico, la mensa e agevolazioni con gli esercenti di zona, evitando una fuga verso altre sedi? Dall’assessore nessuna rassicurazione".