Scuola di formazione Intelligenza Artificiale e Marketing: evento gratuito a Pesaro

A Pesaro nasce la prima scuola di formazione su Intelligenza artificiale e marketing. A realizzarla l’agenzia E Solution Group, ente accreditato dalla Regione Marche, che ha pensato di inaugurare un nuovo ramo formativo dedicato ad imprenditori, consulenti e professionisti. Il primo appuntamento di questo nuovo progetto si terrà nel pomeriggio di martedì 1 luglio, con un evento gratuito in programma ai Della Chiara Workspaces (Strada della Selva Grossa 24).

E Solution Group, nata nel 2012 come agenzia di marketing, che comprende oggi anche la web agency Comunicativi, ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso formativo con l’obiettivo di fornire competenze sempre più richieste all’interno delle imprese, dall’uso pratico dell’intelligenza artificiale alle nuove strategie di comunicazione e marketing digitale. Gli interventi non si limiteranno a trasmettere nozioni tecniche, ma avranno una forte impronta etica, puntando sull'applicazione consapevole dell’innovazione all’interno delle aziende. L’obiettivo non è sostituire il lavoro umano con l’AI, ma valorizzarlo, supportando le persone nei processi quotidiani.

In quest’ottica, il contributo di psicologi e specialisti delle risorse umane sarà fondamentale per guidare l’adozione dell’intelligenza artificiale come leva di crescita e sviluppo delle competenze, e non come semplice strumento di risparmio. La giornata sarà infatti scandita da numerosi interventi a cura di professionisti dei settori risorse umane, marketing, social media, creatività e psicologia, per offrire una visione concreta e multidisciplinare dell’Intelligenza artificiale applicata.

Inoltre, parte del pomeriggio sarà dedicata alla presentazione delle prossime opportunità di formazione gratuita, accessibili grazie ai finanziamenti disponibili. L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino (3 crediti obbligatori) e l’Ordine degli Architetti (3 Cfp). Per partecipare è richiesta l’iscrizione obbligatoria su www.esolutiongroup.it. I posti sono limitati. La giornata si concluderà poi con un aperitivo di networking in terrazza.