Scuola Langer: un ’laboratorio’ di successo

Sì è conclusa la "Scuola Langer – Coscienti Giovani: un laboratorio di politica viva". Sei gruppi di ragazze e ragazzi (foto), provenienti da tutta Italia – e persino da Parigi – riuniti nella Sala Raffaello di Urbino, hanno presentato progetti politici concreti, frutto di un’intensa esperienza di confronto, ascolto e immaginazione collettiva. "Una nuova generazione – si legge in una nota – pronta a prendersi cura della cosa pubblica con metodo, passione e responsabilità".

"L’hackathon politico, ha visto i partecipanti – 43 giovani under 35 e 7 uditori universitari – divisi in sei gruppi tematici. I progetti hanno spaziato dal rilancio della rappresentanza politica ecologista alla lotta contro la violenza di genere, dalla mobilità sostenibile tra Roma e Parigi alla creazione di una rete per i green jobs, fino alla proposta di un’Europa Verde smoke-free e alla richiesta unanime di rendere permanente la stessa Scuola Langer, nella forma di un laboratorio politico pratico e continuativo". Alle ore 11.00, si è svolta poi la cerimonia di consegna dei diplomi di partecipazione.

Si è trattato di un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, con un programma articolato in workshop, tavole rotonde e seminari, che ha coinvolto figure di altissimo profilo.

A gennaio, i giovani partecipanti si ritroveranno a Bruxelles per una visita istituzionale al Parlamento Europeo. Sette di loro saranno inoltre selezionati per uno stage formativo alla Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. I loro curricula saranno inviati ai gruppi parlamentari dei Verdi, in Italia e in Europa, affinché il legame con le istituzioni si traduca in esperienze professionali, competenze e occasioni concrete di cittadinanza attiva.