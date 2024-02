Scuola, legumi protagonisti a mensa

Una settimana per sperimentare nuovi gusti e per promuovere un’alimentazione sana a basso impatto ambientale. Corre in parallelo con l’iniziativa "M’illumino di meno" la "Green Food Week 2024" organizzata da Foodinsider per incoraggiare le mense scolastiche a offrire un cibo amico del pianeta. Chiaramente anche il comune di Fano (che con Dussmann Service si è confermata la mensa scolastica migliore d’Italia nella classifica annuale stilata da Foodinsider) aderisce all’iniziativa in corso fino a venerdì.

"A Fano saranno quasi 2400 le bambine e i bambini coinvolti - afferma l’assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin -. La nostra è una scelta che vuole contribuire a ridurre l’impatto dell’alimentazione sul clima perché, come tutti gli studi scientifici confermano, il sistema alimentare genera più di un quarto di tutte le emissioni di gas serra del pianeta". "La Green Food Week è l’occasione per ritornare alla dieta mediterranea dove i legumi sono i protagonisti del pasto - aggiunge Fabio Tinucci, dietista del Comune di Fano -. Il cibo è stagionale e locale, prodotto con tecniche che preservano la fertilità del suolo, cioè biologico, tutte condizioni che garantiscono una migliore qualità del cibo, evitando sprechi alimentari. In più faremo testare ai bimbi nuovi piatti, come la polenta di pesce, per vedere se si possono inserire nel menù standard".

Ramona Addis, direttore Dussmann Fano, sottolinea che "la ristorazione scolastica a Fano ha visto crescere negli ultimi otto anni le iscrizioni di oltre il 50%". Messi a disposizione delle scuole materiali per aiutare gli insegnanti a spiegare ai bambini il significato di un’alimentazione sana e sostenibile. Coinvolta nel progetto anche l’Azienda sanitaria, che valida i menù e sorveglia igiene e gradimento degli stessi. "Sono 150 le città che hanno aderito, comprese Fano, Pesaro e Urbino, con 550mila pasti e oltre 60 refezioni collegate alle Università - sottolinea Claudia Patrinieri, presidente Foodinsider -. Significa che c’è sempre più consapevolezza su questi temi".

Tiziana Petrelli