"Scuola Manzi: approfondite la perizia" I genitori in pressing sul Comune

La perizia di verifica riguardo la vulnerabilità sismica, commissionata dal Comune ad uno studio tecnico esterno, ha confermato l’attuale agibilità dell’edificio di via Confalonieri che attualmente ospita la scuola primaria Manzi. Quindi può continuare ad ospitare le classi. Ma ieri, durante il confronto tra i tecnici comunali – due architetti e un ingegnere strutturista – e il consulente tecnico nominato da alcune famiglie con i figli iscritti alla primaria, è emersa l’esigenza di fare ulteriori approfondimenti. "Non c’è nessun allarmismo – chiarisce una mamma presente all’incontro con l’assessore Pozzi nell’aula del Consiglio comunale per l’illustrazione della perizia –. Non stiamo qui a discutere se chiudere o tenere aperta la scuola. Noi chiediamo semplicemente delle spiegazioni perché non tutti gli elementi descritti nella perizia sono convincenti".

L’ingegnere Michele Fiorentini, incaricato da una ottantina di genitori ad analizzare l’elaborato tecnico ha fatto presente alcune perplessità che sono state accolte dall’amministrazione comunale: "A mio avviso – dice riguardo la perizia di vulnerabilità sismica dello stabile di via Confalonieri – ci sono alcuni passaggi di quella perizia che devono essere rivisti. Analizzando quanto elaborato, secondo me il risultato è troppo ottimistico rispetto alla realtà. Confermo che non c’è allarmismo: il punto non è se si debbano portare o meno i bambini a scuola, ma bisogna prendere in considerazione che la situazione dell’immobile va ulteriormente approfondita. Cioè è necessario andare meglio nel dettaglio". Ascoltando le osservazioni dell’ingegnere Fiorentini, gli architetti Eros Giraldi, Maurizio Severini e l’ingegnere strutturista Daniele Barucca hanno accolto le osservazioni e detto che provvederanno ad ulteriori verifiche. "Noi abbiamo avuto la perizia lunedì pomeriggio – testimonia Ada Vita, tra i genitori –. Dalla lettura dell’ingegnere sono nate osservazioni chiare messe all’attenzione dell’amministrazione comunale. L’ingegnere Barucca le ha ritenute condivisibili, davanti a tutti. Apprezziamo l’apertura del Comune di verificare se queste osservazioni che l’amministrazione oggi ha condiviso davanti ai genitori porteranno o meno ad un risultato diverso rispetto all’attuale esito della perizia". All’incontro sono stati presenti i consiglieri di maggioranza Giampiero Bellucci e Anna Maria Mattioli e la consigliera di opposizione Giulia Marchionni la quale al termine ha commentato: "Sapevo del buon esito della perizia: la scuola è agibile, ma è un’opera che costruita nel 1955 necessita di un adeguamento sismico da mettere in programma quanto prima. Devo constatare che il degrado nasce dalla carente politica di adeguamento sismico mancata in 20 anni: in parte per colpa del patto di stabilità e in parte per scelte di governo locale". L’assessore Pozzi ha detto: "L’esito della perizia è positivo. Faremo comunque ulteriori verifiche. Nell’immediato invece provvederemo alla manutenzione straordinaria per eliminare i problemi di infiltrazioni, evidenti e non più rimandabili".

Solidea Vitali Rosati