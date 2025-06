Scuola Manzi, il rebus. Tramonta l’ipotesi oratorio. Dubbi sullo ’spezzatino’

Scuola Manzi, non si vede la luce. Ma, almeno per il momento, nemmeno il buio dei seminterrati della parrocchia San Carlo. La soluzione annunciata dal Comune per ospitare i 200 alunni della primaria di via Confalonieri, sembra definitivamente tramontata. Il parroco, da noi contattato al telefono ne dà conferma. "Dopo l’incontro del sindaco con i genitori (lunedì 16 giugno, ndr), dal Comune ci hanno richiamato per dire che i nostri spazi non servivano più - spiega Don Luca -. Ci hanno ringraziato per la disponibilità ma evidentemente hanno cambiato idea dopo le proteste. Non ci siamo assolutamente sfilati noi, è stata una scelta dell’amministrazione comunale, che non discuto".

Biancani ha cambiato idea, ancora una volta. Evidentemente deve essersi reso conto che le criticità rilevate a gran voce dal preside Flavio Bosio, dal corpo docente e dalle famiglie contrarie al trasferimento non erano poi così infondate. Anzi: la scarsità dei servizi igienici, la mancanza di aule adeguate a una didattica degna di questo nome, le norme sulla sicurezza non rispettate (ad esempio per uscite di emergenza, finestre, porte tagliafuoco) sono solo alcune delle delle critiche mosse.

Anche l’ipotesi ‘spezzatino’ paventata dal sindaco all’incontro con i genitori, qualora avessero continuato ad opporsi all’oratorio San Carlo, non sembra più tanto percorribile. Smembrare una scuola, spargendone le classi tra i vari istituti cittadini è una soluzione che non piace a nessuno: né alle insegnanti, né alle famiglie, costrette a girare come trottole da un plesso all’altro.

Diversi genitori preoccupati per il futuro dei loro piccoli si sono mossi in autonomo per chiedere il trasferimento dei propri figli in altre scuole. Qualcuno ci è riuscito, qualcun altro ha incassato un bel ’no’. Più di un dirigente scolastico avrebbe infatti risposto picche come gesto di solidarietà al preside Bosio. Ma forse anche nella convinzione che smembrare una scuola non sia la soluzione migliore.

E quindi? Il tempo stringe e l’ansia cresce. Una parte dei genitori contrari al trasferimento, viste tutte le difficoltà, sperano ancora di poter strappare un altro anno in via Confalonieri. In modo che il trasloco possa avvenire in tempi e modalità accettabili e sicure. Intanto si pensa alle prossime mosse e nelle chat si fanno largo le idee: dalle manifestazioni di piazza all’occupazione della Manzi. Con bimbi al seguito. Per non soccombere passivamente a quello che da tanti è vista "come un’ingiustizia, visto che la scuola non è inagibile, come è stato più volte ribadito".

Come siamo arrivati fin qui? L’amministrazione ha cambiato idea più volte: fino al 12 febbraio era ancora convinta di voler finanziare, sulla scuola di via Confalonieri, un intervento di miglioramento sismico da 1 milione di euro, ricavabile con l’alienazione dell’ex Manzi di via Lamarmora. Ma già il 26 marzo il sindaco Biancani annunciava il ripensamento, avvisando il Consiglio comunale del trasloco della Manzi. In via Confalonieri resterebbero gli uffici della presidenza e della segreteria, oltre alle altre attività di associazioni di quartiere.