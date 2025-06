Scuola Manzi, quelli per il trasloco: "Più sicuri alunni e personale"

I genitori favorevoli al trasloco della scuola primaria Manzi, dall’edificio di via Confalonieri ai locali dell’oratorio di via Turati, ringraziano il sindaco Andrea Biancani e l’amministrazione comunale. "Così – scrivono in un lungo testo qui pubblicato in forma parziale – si tutela la sicurezza di alunni e personale e si consente al Comune di valutare serenamente e con tempi adeguati anche il futuro della primaria Manzi. Ringraziamo – scrivono – perché dopo un attento vaglio, hanno deciso di trasferire la scolaresca individuando una struttura nello stesso quartiere, collocata al piano terra, con spazi esterni, assenti nell’attuale sede, e strutture adeguate, anche per l’attività fisica. E’ una decisione attesa da tempo dalle centinaia di persone che a più riprese hanno raccolto le firme e sono state ricevute dal Comune – a gennaio e febbraio 2025 – per chiedere il trasferimento degli alunni dall’immobile di via Confalonieri per motivi di sicurezza".

"Vogliamo ricordare – scrivono – che dalle perizie sulla vulnerabilità sismica della scuola di via Confalonieri, commissionate diligentemente dallo stesso Comune alla Gea di Ancona, società specializzata nella prevenzione del rischio sismico, è emerso che dopo circa 4 anni, decorrenti dall’anno 2022, il livello di sicurezza dell’edificio sarebbe stato già sotto la soglia del 60% dell’adeguamento, considerato questo dato come soglia di sicurezza minima per edifici scolastici. Una scadenza che avverrà tra pochi mesi, quindi. “Passato anche questo termine”, si legge testualmente nella perizia dello stesso Ingegnere della Gea, “il rischio aumenta in modo rilevante, e il livello di sicurezza presenta valori non compatibili con la destinazione d’uso oggi assegnata al fabbricato".

"Bene ha fatto dunque il Comune a decidere prudenzialmente di trasferire gli alunni – concludono –, così accogliendo le richieste dei genitori volte anche ad eseguire il trasloco nei mesi estivi onde evitare il rischio di interruzioni dell’attività didattica. Le perizie della GEA sull’immobile di via Confalonieri sono chiare: lo stesso è agibile per le altre destinazioni quali segreterie scolastiche, uffici, sede del quartiere etc. La decisione di trasferire la Scuola Manzi appare oltre che non rimandabile la più idonea per consentire al Comune di lavorare in serenità, per valutare la possibilità di restituire in futuro la scuola Manzi al quartiere".