Scuola primaria di Monteciccardo Il Comune presenta il progetto definitivo

L’elementare di Monteciccardo sarà "una scuola più grande, funzionale e sostenibile, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione nel potenziare i servizi educativi e nel sostenere un’edilizia scolastica di qualità e “di tutti”, spalmata quindi sull’intero territorio". L’assessore al Fare Riccardo Pozzi e l’assessora alla Crescita Camilla Murgia presentano il progetto definitivo della primaria Gioachino Rossini di via Fabbri, a Monteciccardo interessata da 660mila euro di lavori per la “Ristrutturazione con ampliamento” dell’edificio. "Andiamo ad aumentare il plafond destinato agli interventi sulle scuole di Pesaro – evidenziano Pozzi e Murgia – che con l’operazione prevista nel Municipio, raggiunge quota 26.041.805,26 euro".

Una scelta – affermano gli amministratori – che risponde anche alle sollecitazioni arrivate dal Municipio, come spiega Claudio Bonazzoli, presidente: "L’Amministrazione ha rispettato quanto chiesto dai residenti di Monteciccardo: la riqualificazione della Gioachino Rossini, concretizza la scelta fatta in sinergia con il Comune di Vallefoglia che prevedeva la chiusura della struttura di Sant’Angelo in Lizzola e l’accorpamento delle due primarie in un edificio da ampliare ed arricchire del servizio mensa".

L’ampliamento della struttura consiste nella realizzazione di un nuovo edificio a due piani (17 metri di lunghezza per 7,5 di larghezza; per un’altezza massima di 6,80) nel lato sud-ovest dell’esistente; sarà adibito a mensa al piano terra e destinato ad accogliere 2 aule, con uscita di emergenza, al primo. Sarà poi prevista una nuova disposizione dei servizi igienici al piano terra a cui si aggiungeranno due ulteriori blocchi nell’edificio “vecchio” (per contare, infine 15 toilette di cui 2 per bambini con disabilità e 1 spogliatoio per gli addetti al refettorio); sarà realizzato un collegamento tra la struttura esistente e la nuova, attraverso una rampa che connetterà entrambi i piani. Il progetto trasformerà anche la disposizione degli spazi attuali che, nella logica del percorso scolastico, restituirà aule più ampie e una nuova collocazione della sala insegnanti. Previsto il nuovo locale refettorio costituito anche dall’area per sporzionamento dei pasti.