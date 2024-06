Scuola Rodari: torna la paura. Aria irrespirabile, chiuse due aule: "Ma stavolta non è inquinamento"

Alla scuola primaria Rodari di via Recchi è tornata una puzza “preoccupante“. Da martedì due aule sono chiuse in via precauzionale e i bambini dislocati in altri spazi della scuola. Il fatto ha scosso i nervi. C’è, tra l’utenza, qualcuno che teme di rivivere l’incubo dell’inquinamento ambientale vissuto dieci anni fa e che comportò la bonifica dell’edificio per 8 mesi con trasloco della scolaresca in mezza dozzina di plessi alternativi. E chi, come l’assessore Riccardo Pozzi, invece smorza decisamente i toni: "Il Comune si è subito attivato facendo sopralluoghi con più tecnici per verificare la situazione. E a scopo precauzionale i bimbi sono stati spostati. Ma non facciamo allarmismo né notizie false. Dal report ricevuto dai tecnici incaricati non ci sono i presupposti per rievocare il precedente risalente a 14 anni fa. Sembra che il problema sia legato ad infiltrazioni acqua. Continueremo le verifiche e vista la “storia” di questo edificio per evitare nuove e vecchie preoccupazioni faremo le analisi sulla qualità dell aria volte a sciogliere ogni dubbio e far tornare i bambini a settembre in sicurezza e senza preoccupazioni". L’intervento di riparazione del tetto era già programmato: per motivi meteo non è stato ancora fatto. "I lavori – dice Pozzi – saranno il ripristino del manto di copertura per chiudere alcune fessurazioni presenti nella guaina di copertura poi successivamente la ripresa interna per il ripristino dell’intonaco e della tinteggiatura. Prima però chiederemo alla ditta che ha fatto i lavori nel 2014 che fornisca la stratigrafia del manto di copertura installata. Il cattivo odore potrebbe essere legato al ristagno dell’acqua". Ma cosa sarebbe successo? "Lunedì scorso davanti alla comparsa di una vistosa infiltrazione all’interno della classe e di una puzza fastidiosa – racconta l’avvocato Giulia Marchionni, allertata in qualità di consigliere comunale da un genitore con i figli iscritti alla Rodari – le maestre hanno portato i bambini in giardino. Zainetti, astucci e giacchetta sono stati lasciati in classe e recuperati solo la mattina seguente perché le maestre, in via precauzionale, non hanno lasciato che i bambini rientrassero in quell’aula. A scatenare il disagio è stata una forte puzza, anche se non tutti l’hanno avvertita. Mentre tutti hanno visto le chiazze più scure formatesi sul soffitto. Le insegnanti, visto il precedente accaduto dieci anni fa, quando la cronaca registrò nella stessa scuola, la Rodari di via Recchi, una caso di inquinamento ambientale da “stirene“, non hanno voluto soprassedere a quel disagio e hanno provveduto ad evacuare due aule interessate dallo stesso fenomeno e avvisare la dirigente scolastica. I genitori hanno testimoniato che i bambini, nel riportare quanto sentito a scuola dagli adulti, avrebbero parlato di “infiltrazione chimica non tossica“".

La preside alla prima segnalazione delle insegnanti ha chiesto e ottenuto il tempestivo intervento del Comune. Il precedente è ancora vivo nella memoria di molti. Tanto che l’utenza auspica che vengano fatti ulteriori controlli sulla qualità dell’aria, attivando l’Arpam. Infine Marchionni, osserva: "Siamo sicuri che la bonifica di allora sia stata sufficiente? Ironia della sorte se ne occupò Andrea Biancani, al tempo assessore ai lavori pubblici".

Solidea Vitali Rosati