Scuolabus, disagi a pioggia. Genitori in rivolta

Fermate modificate, orari ‘ballerini’ e, ieri, anche un pulmino guastatosi con oltre 20 bimbi a bordo. Genitori preoccupati e arrabbiati, a Colli al Metauro, per i problemi che stanno emergendo nel trasporto scolastico, tanto che hanno preparato una lettera, con raccolta firme, che verrà inviata al Comune lunedì. "Con la nostra nota – spiega la promotrice Milena Fossi, mamma di una bimba che ha iniziato la seconda elementare – chiederemo che l’amministrazione adotti con urgenza le misure per garantire un servizio efficiente e sicuro".

La signora entra nel vivo delle questione: "Molte criticità derivano dal fatto che accanto a dei pulmini di dimensioni standard, la ditta che ha in gestione il trasporto usa anche una corriera da 60 posti, che non è in grado di percorrere diverse vie dei nostri centri, con la conseguenza che sono state cambiate le posizioni di molte fermate, senza neppure avvertirci. Mia figlia e altri bambini dei circa 40 presenti nel nostro quartiere Villafranca di Calcinelli, ad esempio, al mattino sono partiti con un scuolabus ‘normale’ da una fermata a circa 100 metri da casa mia, ma sia mercoledì che ieri (giovedì, ndr) sono rientrati a bordo della corriera che, viste le dimensioni, non ha potuto raggiungere la stessa fermata, ma ha fatto scendere gli alunni in un altro punto, distante almeno 300 metri dalla nostra abitazione. Oggi (ieri, ndr) volevano portarceli a casa con un pulmino standard, e quindi alla fermata più vicina, ma il mezzo si è rotto e alla fine è tornata la corriera, anche se poi non ci è salito nessuno, perché nel frattempo noi genitori ci eravamo organizzati. Ma mi chiedo: nei prossimi giorni cosa accadrà?"

Intanto, va pure considerato che il guasto al pulmino di ieri, verificatosi verso le 13, ha bloccato per circa due ore il transito su via Torino, creando non pochi disagi ai residenti. Tornando, poi, ai problemi per i baby studenti, va pure evidenziato che a causa dell’utilizzo del mega bus, mercoledì e giovedì si sono verificati inconvenienti anche alla partenza dei bambini dalla scuola ‘Lugli’, al termine delle lezioni: "La sua stazza, infatti – riprende Milena -, non gli ha consentito di accedere al piazzale del plesso e i nostri figli per salirvi hanno dovuto raggiungere uno slargo sottostante. Insomma, c’é una sommatoria di disagi e di pericoli, che non vogliamo che si trascinino, compreso il mancato rispetto degli orari".

Sandro Franceschetti