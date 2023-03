Scuolabus, i sindacati protestano per gli stipendi in ritardo

"I lavoratori ci chiamano per annunciare che non andranno a lavorare. Poi vince il senso di responsabilità e alla fine il servizio scuolabus tutti i giorni opera portando negli asili e nelle scuole elementari gli studenti", dice Luca Polenta della Cgil parlando di un problema che di tanto in tanto torna all’onore delle croche: le ditte che vincono gli appalti per il trasporto degli studenti. Ora nel mirino finisce la società ‘Scoppio’, pugliese, che ha una trentina di dipendenti, tra uomini e donne (la metà circa del personale ha il ruolo di assistente). "Lo stipendio – continua il sindacalista – dovrebbe essere erogato tutti i 27 del mese, ma mentre all’inizio la società era puntuale, adesso si stanno verificando dei ritardi che raggiungono anche una settimana. Diversi dipendenti hanno impegni come il pagamento del mutuo o altre necessità per cui stanno andando in difficoltà e quindi dobbiamo intervenire sollecitando la società pugliese. Anche questa volta abbiamo dovuto mandare una lettera per conoscenza anche al Prefetto oltre che alla Regione. Le ragioni di questi ritardi? Onestamente noi non le sappiamo".

Poi il sindacalista porta alla ribalta un problema che sembra secondario, ma non lo è, anche perché metà del personale è donna. "Il deposito degli scuolabus è in un recinto accanto al casello autostradale. Quindi tutte le mattine i lavoratori si ritrovano lì prima di partire per il servizio. E nessuno, se ha una urgenza, ed è cosa che capita tra gli umani, non sa come fare ed il problema diventa imbarazzante soprattutto per le donne. Un disagio di non poco conto e che ci è stato segnalato diverse volte – sottolinea Luca Polenta – per cui oltre alla richiesta di essere puntuali nell’erogazione degli stipendi abbiamo anche chiesto alla società Scoppio di installare nel deposito anche un bagno chimico proprio per venire incontro ad oggettive difficoltà".