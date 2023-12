Scuolabus in ritardo di 20 minuti il Comune contro la ditta

Il Comune di San Costanzo ha avviato una contestazione formale nei confronti della ditta che gestisce la linea di trasporto scolastico sulla quale si stanno registrando ripetuti ritardi di almeno 20 minuti nel rientro a casa degli alunni, una trentina tra quelli di ‘elementari’ e ‘medie’. Lo evidenzia una nota del sindaco Filippo Sorcinelli: "Una delle due linee affidate alla ditta ‘Scoppio’ ha subìto l’assenza dell’autista. Questa amministrazione ha prontamente riorganizzato il servizio, ridistribuendo tutti i fruitori sulle tre linee funzionanti (due gestite direttamente dal Comune, ndr), a pena di un margine di circa 20 minuti di ritardo, a garanzia della continuità del trasporto scolastico. Dal confronto con la ditta, in occasione dei ritardi comunicati di volta in volta, emergeva il carattere occasionale dell’assenza dell’autista che lasciava intendere la certezza di vedere ancora garantito il servizio regolare, così come declinato nei suoi accordi contrattuali. Ma i ripetuti episodi di mancato funzionamento della seconda linea affidata alla ‘Scoppio’, hanno richiesto una doverosa contestazione per le vie formali con procedura prevista dalla convenzione regionale". La nota prosegue: "E’ importante che le famiglie interessate siano informate delle azioni avviate. L’amministrazione e i servizi educativi confermano il quotidiano impegno. Gli sviluppi che verranno tempestivamente comunicati".

Sandro Franceschetti