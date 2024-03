Scuolabus, la protesta. Cgil: "Paghe in ritardo. Autisti da tutelare"

Lo stipendio di gennaio pagato con più di 10 giorni di ritardo agli autisti degli scuolabus in servizio a Fano.

A denunciarlo è il sindaco trasporti Filt Cgil: "Purtroppo ci risiamo, i lavoratori e le lavoratrici della ditta Scoppio, dell’appalto scuolabus di Fano lamentano un ritardo nel pagamento dello stipendio di gennaio 2024. Appena avvisati – spiegano dal sindacato – ci siamo attivati richiedendo l’intervento diretto (in surroga) dell’amministrazione comunale fanese, ricevendo rassicurazioni verbali in merito a un loro interessamento per spingere la ditta a effettuare i bonifici degli stipendi". Nemmeno tre ore dopo la denuncia pubblica della Filt Cgil, l’Amministrazione comunale fanese ha fatto sapere che "gli stipendi, su sollecitazione del Comune sono stati pagati nella giornata di lunedì 11 marzo. Lo stesso Comune il 6 marzo aveva già comunicato, in via formale, alla ditta Scoppio l’avvio del procedimento di surroga per garantire direttamente ai lavoratori la retribuzione dovuta per la loro attività".

E ancora: "Queste informazioni, in un’ottica di trasparenza e collaborazione, sono state tempestivamente comunicate a Filt Cgil e sorprende quindi che nella nota trasmessa ai mezzi d’informazione non si menzioni le azioni già poste in essere dal Comune per la tutela dei lavoratori e che si denunci il mancato pagamento di stipendi che invece sono stati corrisposti. Il Comune da sempre, anche nei passaggi di appalto, ha garantito la continuità occupazionale e la necessaria serenità operativa a tutti i lavoratori impegnati nel servizio scuolabus, definito dalla gara regionale realizzata da Suam (Stazione unica appaltante delle Marche) nel 2020".

Dalla Filt Cgil, però, fanno presente che "i dipendenti stanno ricevendo i bonifici in queste ore (ieri per chi legge ndr) e che il ritardo nei pagamenti è già accaduto altre volte". I lavoratori chiedono certezza e puntualità "per stipendi – fa notare il sindacalista Luca Polenta – che si aggirano tra i 900 e 1100 euro. Ogni famiglia ha i suoi impegni da rispettare: dall’acquisto della spesa ai libri. La ditta deve essere puntuale nelle retribuzioni. Se è stato fissato il 27 di ogni mese, il 27 i pagamenti devono essere effettuati e il Comune deve fare in modo che la data sia rispettata con puntualità". Invece Filt Cgil si chiedono "perché i Comuni non dicono nulla? Quanto ancora si può andare avanti così? Per quale motivo sono sempre i lavoratori i più penalizzati?".

Poi il sindacato si rivolge alla Regione: "Perché la Stazione unica appaltante delle Marche (Suam) e la stessa Regione non intervengono pur nei limiti delle loro competenze? Esternalizzare servizi così importanti e delicati per le famiglie è la scelta corretta?". Sono queste le domande prinicipali che il sindacato rivolge sia alla regione che agli entilocali alle prese spesso con ditte di trasporto e di scuolabus in particolare che non riescono ad ottemperare ai loro impegni con ripercussioni sul pagamento degli stipendi ai lavoratori.

an.mar.