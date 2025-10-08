Scuolabus soppresso all’ultimo, scoppia il caos

Alle 7.04 del mattino la navetta scuolabus delle 7.38 è stata cancellata. L’avviso è arrivato tramite messaggino whatsapp. Immaginate, di prima mattina, lo scompiglio che può essersi generato tra la sessantina di genitori con i figli destinatari del servizio, le quattro classi dell’ex Manzi di via Confalonieri. Già, piove sempre sul bagnato.

La navetta, saltata per cause di forza maggiore, nel giro di mezzora, è quella che è stata istituita dall’amministrazione comunale per alleviare il disagio di un trasferimento forzoso della scolaresca della Manzi tra la primaria Lubich di via Salandra e la Carducci di via Gramsci. In particolare i bambini che avrebbero dovuto prendere la navetta in via Confalonieri, diretti in centro, sono tra la sessantina di frequentanti le due classi di quarta e di quinta elementare. La cancellazione repentina della navetta ieri ha esasperato gli animi dei genitori poiché dopo un mese di utilizzo del trasporto scolastico, hanno infilato tutta una serie di criticità, arrivando alla conclusione che così non può continuare.

Quando è arrivato il messaggino non tutti i genitori sono riusciti a riorganizzare un’alternativa: bello è stato il tam tam che ha portato alcuni genitori ad andare a prendere tre o quattro compagnetti e sollevare dall’impaccio quei genitori senza possibilità di avvisare nonni, baby sitter e altri adulti. Alle 12, nella chat voluta dal vettore che garantisce il servizio, appare un messaggio raggelante: "Leggo ora, stavo lavorando. Mio figlio come è andato a scuola?". C’è da dire che la rete solidale ha funzionato: la scuola ci ha confermato che ieri non ci sono state assenze, ma la modalità ha fatto inalberare tutti. "Non è pensabile che non ci sia un servizio sostitutivo, a prescindere dalle ragioni che hanno portato a cancellare la navetta".

Abbiamo chiesto in Comune: "L’autista ha avuto un problema di salute – è stata la spiegazione –. I genitori sono stati allertati appena saputo e vista la prossimità e imprevedibilità non è stato possibile sostituirlo. Molto Spiacevole ma può capitare". Una spiegazione che però non ha calmato nessuno poiché ad essere coinvolti sono dei minorenni. "Inaccettabile. Un servizio sostitutivo ci vuole, soprattutto se non c’è un adeguato preavviso" è stata la sottolineatura. Infine non è pensabile che un genitore, entrato a lavoro, possa avere il dubbio che il servizio navetta non faccia quello che deve. E per cui si paga l’abbonamento".

Solidea Vitali Rosati