"Scuole come nuove? Troppe incognite"

"A leggere il bilancio di previsione 2024-2026 qui a Colli al Metauro si ristruttureranno tre importanti scuole, peccato, però, che sui 7milioni totali non ci sia una risorsa certa e non si sappia neppure dove verranno trasferiti gli alunni durante i lavori". E’ l’accusa della consigliera del gruppo di minoranza ‘Energia in Comune’, Alessandra Khadem, che spiega: "Nel bilancio previsionale e nell’allegato Dup (il documento unico di programmazione, ndr) è indicato per il 2024 l’adeguamento sismico, la messa a norma e l’efficientamento energetico della media ‘Marconi’ di Montemaggiore, frequentata attualmente da 102 studenti, per un totale di 2milioni e 844mila euro. E poi, per il 2025, è prevista analoga ristrutturazione della media ‘Leopardi’ di Saltara, che conta ben 15 classi, con un complessivo di 297 alunni, per un investimento di 2milioni e 690mila euro; e lavori analoghi alla primaria ‘Ciavarini’ di Montemaggiore, prevista spesa di 1 milione e 375mila euro". Khadem e i suoi colleghi di minoranza hanno più volte chiesto ai membri della giunta in che modo intendano affrontare queste opere, "non solo in termini economici, ma anche pratici – riprende la consigliera – e le risposte sono sempre state fumose. Innanzitutto, abbiamo capito che risorse certe non esistono, ma dovranno essere reperite attraverso eventuali bandi, con tutte le incertezze del caso. In secondo luogo, non si sa assolutamente dove potranno essere trasferiti i ragazzini durante i lavori, che sicuramente dureranno ciascuno più di un anno. E tale questione è molto problematica, visto che da fine 2016 abbiamo la delegazione comunale di Calcinelli che ospita i bambini della primaria ‘Dezi’ di Saltara, la quale nella migliore delle ipotesi tornerà fruibile a dicembre di quest’anno". Khadem conclude: "Questa amministrazione è miope e approssimativa. A Fermignano hanno appena inaugurato un plesso nuovo e all’avanguardia, comprendendo che il futuro passa dalle scuole; da noi, invece, si parla di ristrutturazioni, senza neppure indicare le risorse finanziarie che servono; con le scelte amministrative che possono essere descritte attraverso una famosa citazione: ‘cambiare tutto per non cambiare niente’".

Sandro Franceschetti