Scuole dell’infanzia: due open-day

"Le Scuole dell’infanzia rivestono un ruolo di fondamentale importanza per la crescita e l’educazione delle bambine e dei bambini e, pur in presenza di un ridimensionamento quantitativo delle nascite, si è continuato a lavorare per assicurare all’infanzia e alle famiglie un servizio di qualità". Questo è quanto spiegano dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria “Borgo Pantano“.

Per fornire un "adeguato orientamento per la scelta della proposta educativa e della struttura utilizzata per lo sviluppo della proposta stessa", in vista dell’imminente apertura delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2025-2026, la Scuola ha organizzato per sabato 11 e sabato 18 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 due Open Day, schiudendo alle famiglie le porte dei servizi rivolti alle bambine e ai bambini.

Dice il direttore scolastico Marco Marchionni: "vorremmo cercare di non ridurre alla sola digitalizzazione la conoscenza del nostro quotidiano; con i bambini visiteremo i nostri spazi insieme al personale scolastico che si adopererà nel far conoscere le strutture, gli ambienti, le attrezzature, l’organizzazione, le metodologie e le opportunità educative offerte".

Luigi Diotalevi