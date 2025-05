Scuole e strade: ecco i ritocchi al bilancio

La Provincia ieri ha approvato all’unanimità nuovi stanziamenti per l’adeguamento prezzi relativi a progetti già finanziati da Roma, quali la palestra dell’Istituto Celli di Cagli (105mila euro), per la ristrutturazione degli edifici scolastici Mamiani e Morselli di Pesaro (23mila euro), per il completamento dell’adeguamento sismico dell’Istituto Celli di Piobbico (un milione e 879mila euro) e per il risanamento conservativo della Scuola del Libro di Urbino (28mila euro).

Le variazioni al bilancio di previsione, approvate ieri, prevedono anche "l’entrata di 3 milioni e 480mila euro dalla Regione – spiega il direttore generale Marco Domenicucci – assegnata dal vicecommissario delegato per l’alluvione 2022, per interventi da realizzare sulla sp 151 ‘Caprile’ e sulla sp 113 ‘Monte Tenetra’ (oltre ad altri 386mila euro per lavori di somma urgenza già eseguiti dopo l’alluvione sul territorio provinciale).

Entrano anche 157mila euro dallo Stato per la straordinaria manutenzione e accessibilità delle aree interne nell’Appennino pesarese e anconetano. Entrano 700mila euro dalla Regione per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sulla sp 94 ‘Monterolo’ (Pergola)."

L’assise di via Gramsci ha poi stabilito di impegnare l’avanzo vincolato agli investimenti in "interventi di ripristino della sicurezza sulle strade (335mila euro); nella messa in sicurezza di ponti (597mila euro); per la ristrutturazione della copertura della palestra dell’Alberghiero Santa Marta di Pesaro (11mila euro); nella realizzazione di una cabina di trasformazione elettrica al servizio dell’Istituto Donati di Fossombrone; per il completamento della nuova palestra per il Cecchi di Pesaro (150mila euro); per interventi di adeguamento al primo piano e al piano terra di Palazzo Marcolini a Fano (260mila euro)."