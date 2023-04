Scuole, il futuro è adesso Manzoni a consumo quasi zero Tutta nuova e più grande

La scuola secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni“ di via Frescobaldi 2, a Villa San Martino, è oggetto della trasformazione in “nZeb“. Si tratta della dizione "Nearly Zero Energy Building", che riguarda gli edifici a consumo energetico quasi nullo. Dal 2021 tutti gli edifici nuovi o soggetti a una ristrutturazione profonda dovranno adeguarsi allo standard europeo nZEB con livelli di prestazione molto elevati. La scuola secondaria di via Frescobaldi sarà sottoposta ad un intervento con i fondi del Pnrr per l’edilizia scolastica, un finanziamento che presuppone scadenze temporali molto ravvicinate. La trasformazione in un edificio a consumo di energia quasi zero prevede in questo caso anche due ampliamenti di volumetria con un incremento aggiuntivo del 20% della superficie attuale. Si prevedono peraltro nuovi spazi per i laboratori e la didattica, la riqualificazione di infissi e servizi igienici. "Interventi strutturali – aggiunge l’assessore al Fare, Riccardo Pozzi – che renderanno l’edificio, una scuola moderna e sicura". Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.497.792 euro dei 14 milioni previsti dai fondi del Pnrr per l’edilizia scolastica nell’ambito di un piano di investimento complessivo di messa in sicurezza e riqualificazione. I tempi del Pnrr prevedono entro il 15 settembre l’aggiudicazione e per novembre l’inizio dei lavori.

Una struttura “nZeb“ ha standard elevatissimi di sostenibilità con un risparmio energetico altissimo. I lavori alla scuola Manzoni prevedono peraltro un ampliamento al piano terra e una sopraelevazione del primo piano. Locali nuovi che dovranno essere utilizzati dalla scuola ma anche da sale polifunzionali a disposizione del quartiere. "Non solo la riqualificazione degli spazi interni – dice Pozzi – ma dall’accesso alla scuola si potrà far avviare la ventilazione controllata all’interno degli edifici. Inoltre sono previsti la sostituzione degli infissi, il rifacimento dei servizi igienici, la rigenerazione dei controsoffitti". L’intervento peraltro non prevede una demolizione con ricostruzione dell’istituto ma dovrà essere realizzato attraverso una ristrutturazione dell’edificio esistente, che solo in parte interferirà con l’attività scolastica. "La sovrapposizione tra attività scolastica e il restauro – sottolinea l’assessore – dell’edificio della Manzoni sarà condiviso con le autorità scolastiche, già soddisfatte dell’efficientamento e messa in sicurezza notevole di spazi per il quartiere".

Luigi Luminati