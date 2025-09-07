Scuole, il mattone balla molto. Cantieri attivi per 25 milioni . Ma i bimbi sono sempre di meno

Edilizia scolastica e denatalità: a guardarsi in giro ci sono più gru che cicogne. Le prime sono nei cantieri, soprattutto alimentate dai fondi del Pnrr, mentre le seconde battono vistosamente la fiacca. I dati dell’ufficio scolastico regionale, infatti, fotografano l’onda della denatalità sia all’infanzia (3-6 anni) e sia alla primaria (6-10 anni): in tutta la provincia tra il 2023 e il 2025 mancano all’appello 525 nuovi iscritti alla materna e 1.008 nuovi alunni alle elementari. Considerando che i cinque anni di primaria rientrano nella scuola dell’obbligo dovrebbe far riflettere l’essere passati dai 13.734 alunni del 2023 ai 12.726 del 2025. Sfogliando gli annuari di Pesaro città, l’ufficio statistiche ha registrato che la popolazione 0-4 anni è passata dalle 3.141 unità del 2019 alle 2.631 unità del 2024. Una contrazione su cui la giunta del sindaco Biancani ha elaborato una riorganizzazione dei servizi educativi.

In verità, alla ricerca di antidoti, la politica a tutti i livelli ha pensato di innescare una controtendenza, aumentando la disponibilità dei servizi educativi. Solo a Pesaro, tra bandi Pnrr, fondi nazionali e mutui, l’amministrazione comunale ha in gestazione 5 nuove opere – la scuola primaria Anna Frank; l’asilo nido alla Tombaccia; il complesso con due scuole della Dante Alighieri in via Gattoni; la palestra scolastica di via Lamarmora – per un valore complessivo di quasi 15 milioni di euro. A questi vanno aggiunti gli interventi già pronti come la mensa della Pirandello (715mila euro, circa di cui 582.287 da Pnrr) inaugurata il 25 maggio scorso e il polo 0-6 anni di via Rigoni (3,7 milioni di euro da Pnrr), tra le novità dell’imminente anno scolastico. Quest’ultimo accoglie l’Alberone, un nido comunale 0-3 anni e lo Skarabokkio, una scuola dell’infanzia statale 3-6 anni in una unica struttura dalla cogestione didattica all’avanguardia, pensata nell’ottica della sostenibilità demografica. "Alla lista dei cantieri di ediliza scolastica vanno aggiunti – spiega l’assessore con il caschetto giallo nel bauletto dello scooter, Riccardo Pozzi – sia la rigenerazione dal punto di vista sismico della scuola media Manzoni di Villa San Martino per 5,4 milioni di euro e sia l’ampliamento della scuola Rossini di via Fabbri a Monteciccardo per 660mila euro". Facendo la somma tra i cantieri aperti e quelli appena chiusi si superano i 25 milioni di euro. Nonostante l’inverno demografico, insomma la primavera 2026 si preannuncia, in termini di edilizia scolastica straordinaria se non irripetibile: secondo le stime dei lavori pubblici entro i primi mesi del 2026 ad essere battezzati saranno tutti i grandi cantieri citati (vedi grafico con tutte le tempistiche, ndr). Sulla capacità di arrestare la denatalità, Pozzi osserva che: "Un singolo Comune non può invertire quella che è, purtroppo una tendenza nazionale – dice –. Ognuno, a tutti i livelli istituzionali, deve garantire il proprio contributo. Come Comune abbiamo cercato ogni occasione di investimento possibile per poter rendere il patrimonio scolastico più sicuro, più efficiente e adeguato alle esigenze attuali. Di fatto con gli interventi di via Rigoni e con il nido alla Tombaccia riusciamo a dare una risposta immediata a gran parte del fabbisogno delle famiglie con i figli in fascia 0-6 anni. Continuiamo a cercare risorse per le scuole come dimostra la nostra partecipazione al bando da 5 milioni di euro per la Lubich e per l’edificio di via Confalonieri".

Pensando all’immediato, cioè al primo giorno di scuola – il 15 settembre – l’assessorato alle manutenzioni di Mila Della Dora sta integrando le azioni dell’assessorato alle nuove opere. La stima di entrambi gli assessori è quella di consegnare entro ottobre 2025 sia i lavori di efficientamento energetico da 2 milioni di euro che interessano la scuola media Leopardi e sia quelli che interessano l’istituto scolastico di Colombarone. "In nessuno dei due casi – spiegano Pozzi e Della Dora – la didattica sarà penalizzata per la presenza dei lavori di manutenzione in atto".

A Della Dora chiediamo lo stato dell’arte riguardo ai casi di cui s’è occupato il Carlino, come ad esempio il degrado del cortile esterno della scuola La Giostra di via Filzi a Pantano. "L’interno del giardino – spiega Della Dora – è stato sistemato con nuove recinzioni in legno e piantumazioni. La rete esterna è stata ulteriormente danneggiata dal temporale di agosto: la sostituzione verrà realizzata entro domani".