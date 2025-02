"Scuole in campo. E noi ci siamo"

Confcommercio Marche Nord ha deciso di sostenere la nuova edizione di Cronisti in Classe. Direttore Agnese Trufelli, cosa vi ha portato ad aderire all’iniziativa di Qn-Il resto del Carlino? "La corretta informazione ci sta molto a cuore. Da anni ormai stiamo portando avanti iniziative per conoscere e approfondire tematiche legate a questo mondo affascinante e in continua evoluzione. E’ lodevole che ci sia un progetto che abbia l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare le nuove generazioni a temi di stretta attualità, per dialogare, confrontarsi e crescere. Quando si coinvolgono le scuole e si lavora per aiutare i giovani a diventare cittadini responsabili, Confcommercio c’è!".

Fake news, intelligenza artificiale, social media: comunicazione e informazione sono in continua evoluzione e trasformazione. Quanto è importante la formazione per rimanere “connessi” correttamente? "Dobbiamo conoscere gli infiniti strumenti che oggi abbiamo a disposizione per saperli utilizzare al meglio, sfruttando il loro enorme potenziale, penso alla promozione turistica in primis, e al contempo non lasciarci travolgere. Per Confcommercio informare è una priorità e lo vogliamo fare sempre correttamente, verificando le fonti, aggiornandoci costantemente e sfruttando tutti i mezzi a disposizione. In tal senso abbiamo partecipato a corsi di aggiornamento e promosso incontri con esperti".

Formazione e lavoro: come Confcommercio cerca di aiutare e coinvolgere le nuove generazioni? "Lo facciamo da tempo e in molti modi. Intanto con Formaconf e gli Its. Tra i tanti corsi promossi, ad esempio, quelli che riguardano l’utilizzo dei social media in ambito lavorativo. Ma non solo, abbiamo partecipato a varie edizioni del Talent Day della Federazione Pubblici Esercizi, finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta, l’occupazione e la formazione, coinvolgendo gli studenti dell’Alberghiero Santa Marta. La partecipazione e l’interesse sono stati sempre notevoli".

Oggi più che mai anche per le imprese è fondamentale informare e comunicare. Quali progettualità portate avanti con i vostri associati? "Abbiamo iniziato un percorso per crescere insieme e che porti a sfruttare al meglio il potenziale, ad esempio, dei social che offrono un’incredibile opportunità di networking per ampliare la propria cerchia di contatti, accedere a nuove opportunità professionali e rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore. In secondo luogo, sono uno strumento efficace per la promozione e la visibilità aziendale".