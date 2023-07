Scuole: lavori per 25 milioni di euro "Una stagione senza precedenti"

"Quella in corso è una stagione di investimenti sull’edilizia scolastica senza precedenti", dice, interpellato, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi. D’altra parte basta fare l’elenco degli appalti in corso per le scuole pubbliche di primo e secondo grado per capire che la progettazione in ambito scolastico è stata scelta a livello prioritario.

Non solo. Il poter accedere ai fondi Pnrr è un’occasione più unica che rara per una città come Pesaro. "E’ la testimonianza del valore che hanno i servizi Educativi – dice Riccardo Pozzi –, la cultura e la coesione sociale per l’amministrazione comunale". Il Comune è protagonista peraltro di gran parte dei bandi Pnrr. "Ma non solo, perché la capacità progettuale del Comune ci ha permesso di intercettare anche altre tipologie di contributi, dedicati in gran parte all’efficientamento energetico – sottolinea ancora l’assessore al Fare – con cui la giunta comunale riuscirà a finanziare interventi per milioni di euro sugli edifici scolastici e centrare l’obiettivo strategico del suo programma: promuovere la sostenibilità, far crescere i ragazzi in luoghi sicuri, belli ed efficienti".

Lo dimostrano, ad esempio, i circa 14 milioni di euro complessivi di interventi sulla mensa della Pirandello, la nuova sede della Manzoni e la demolita e ricostruita Anna Frank. "Entrambe scuole che saranno "nZeb" così come il Polo scolastico 0-6 di via Rigoni, che realizzeremo a Soria. Nuove opere che cambieranno – aggiunge L’assessore – il volto del patrimonio pubblico".

Soddisfatta anche l’assessore all’istruzione Camilla Murgia: "E’ un cambiamento di cui siamo davvero fieri: quando s’interviene sulle scuole è sempre un grande orgoglio per un’amministrazione come la nostra che non ha perso i rapporti fondamentali con i bisogni dei cittadini. D’altra parte c’è una tradizionale politica – conclude Camilla Muraglia – di investimenti nel settore dell’istruzione che risale a diversi decenni e che noi abbiamo cercato a tutti i costi di mantenere e rilanciare". In realtà il messaggio più rilevante è quello dell’investimento in corso di circa 25 milioni di euro: "Sono cifre straordinarie, davvero impensabili fino a qualche mese addietro – ribadisce convinto Riccardo Pozzi – per il Bilancio della città, e a cui abbiamo di recente aggiunto altri finanziamenti: 4,7milioni di euro destinati a operazioni su 20 edifici pubblici, di cui 16 scolastici (tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie) e 3 palestre di istituti e che miglioreranno le prestazioni energetiche e la messa in sicurezza degli istituti".

L’accoppiata Pozzi-Murgia ha molto da lavorare. Nel presentare il progetto definitivo ed esecutivo del nuovo "Polo per l’infanzia 0-6 di via Rigoni" di Soria sparano alto: "Pesaro avrà un’altra scuola da Oscar". Ovviamente dopo l’istituto Brancati già premiato.

Luigi Luminati