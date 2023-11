Scuole: l’entroterra alla riscossa. Sassocorvaro e Urbania al top

La nuova edizione di Eduscopio, report della fondazione Agnelli, ha analizzato le scuole superiori della provincia per capire quali di esse meglio preparano i propri allievi agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il campione considerato in questa analisi è quello dei diplomati nel 2020, durante il primo lockdown, un periodo particolare che ha prodotto però risultati significativi. Le analisi di Eduscopio si riferiscono a due compiti educativi fondamentali: la capacità dei licei, ma anche degli istituti tecnici, di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari e la capacità degli istituti tecnici e degli istituti professionali di preparare gli studenti a un positivo ingresso nel mondo del lavoro. Questi i risultati nella nostra provincia per quanto riguarda la capacità di accompagnare lo studente all’università dei vari istituti: tra i licei classici il Nolfi di Fano supera il Mamiani di Pesaro e il Raffaello di Urbino mentre nei licei scientifici è il Vannucci di Sassocorvaro a balzare in testa, migliorando notevolmente il quarto posto dello scorso anno. Alle spalle dell’istituto del Montefeltro si posizionano il Torelli di Fano e il Laurana-Baldi di Urbino, seguiti dal Marconi e dal Piccinini di Pesaro. Se si parla, invece, di liceo scientifico delle scienze applicate è sempre il Vannucci in testa, mettendo in fila dietro di sé Torelli, Laurana-Baldi e Marconi. L’Eduscopio 2023 per quanto riguarda i licei delle scienze umane in provincia vede ancora al primo posto il Nolfi, seguito dal Laurana-Baldi, dal Donati di Fossombrone e dal Mamiani, mentre per i licei delle scienze umane con opzione economica e sociale il Nolfi precede il Mamiani. Nei licei linguistici il Mamiani supera il Raffaello e il Nolfi, negli istituti tecnici economici, invece, il primato va al Bramante-Genga di Pesaro che supera il Donati, mentre per gli istituti tecnici tecnologici il Mattei di Urbino supera il Cecchi di Pesaro.

L’indice di occupazione dopo il diploma segna, invece, la rivincita dell’entroterra sugli istituti della costa. Questo parametro è calcolato tenendo conto di coloro i quali, non iscrivendosi all’università, hanno lavorato almeno sei mesi nei primi due anni dopo il diploma. Tra gli istituti tecnici economici primeggia il Della Rovere di Urbania che assicura una occupazione post diploma del 74%, seguito dal Bramante Genga con il 69%. Tra gli istituti tecnici tecnologici anche il Mattei di Urbino fa segnare il primo posto con il 74% mentre tra gli istituti di servizi professionali il Montefeltro di Sassocorvaro registra un 69%. Tra gli istituti professionali di industria e artigianato il Volta di Fano guida tutti con un 79%.

Andrea Angelini