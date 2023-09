Scuole: pioggia di lavori. Ci sono quasi 63 milioni: "Faremo interventi choc"

"L’aver già affidato 16 cantieri nelle scuole della Provincia è per noi già un grande risultato. Certo l’obiettivo finale è realizzare tutti i lavori progettati, perché gli istituti superiori dell’intero territorio ne hanno decisamente bisogno". Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini commenta così l’attuale bilancio operativo della sua amministrazione con l’utilizzo dei fondi Pnrr. "La situazione di partenza era decisamente preoccupante e io non potevo certo pensare – aggiunge Paolini – che anche un solo ragazzo potesse dover rischiare la salute per andare a scuola. C’era l’evidente necessità di sistemare velocemente alcuni istituti. Per questo abbiamo voluto effettuare alcuni interventi choc con abbattimento e ricostruzione. Ho letto dichiarazioni polemiche su alcuni di questi interventi, ma io devo ascoltare i miei tecnici". Per arrivare dove? "A edifici scolastici più moderni, con l’idea che ci dev’essere il piacere di andare a scuola. Dobbiamo avere più scuole nuove come la Brancati di Pesaro. Edifici nZeb (a energia quasi zero, ndr), ambientalmente innovativi – conclude il presidente della Provincia – con risparmi energetici".

Gli studenti delle scuole superiori della Provincia sono 17.205. Divisi in 777 classi. Se gli appalti attraverso i fondi Pnrr dovevano essere attivati entro il 15 settembre, la Provincia ha provveduto per almeno 16 istituti superiori, partendo soprattutto dai lavori previsti a Villa Caprile per l’istituto agrario Antonio Cecchi con 14,5 milioni di euro complessivi. Ma sono le cifre dell’insieme che sorprendono: parliamo di uno stanziamento complessivo di 62,7 milioni di euro. Una cifra impressionante.

"Non è mai accaduto che la Provincia si trovasse a gestire quasi 63 milioni di investimenti nelle scuole – evidenzia Paolini –. Una cifra notevole, intercettata attraverso progetti complessi con un grande lavoro di squadra. Ringrazio tutti gli uffici per l’impegno e la professionalità. Chiaramente si tratta di una mole rilevante di lavoro fatto e da completare, perché abbiamo toccato tutte le aree del territorio. Ci sono interventi significativi – conclude – come la costruzione di nuovi edifici per il Raffaello di Urbino e per il Nolfi ed ex Carducci di Fano. Un altro tassello da evidenziare riguarda le palestre delle scuole, che saranno tutte ristrutturate o costruite ex novo". Il via ai lavori pate dal nuovo convitto del Cecchi che ha superato i 150 anni di attività: è stato infatti fondato nel 1876 e il convitto risale alla stessa epoca. L’esserci ancora dopo un secolo e mezzo è significativo. Da quest’anno oltre ai 45 ragazzi ospiti a Villa Caprile si è attivato anche un convitto femminile. Proprio per il Cecchi c’è stato uno slittamento a fine anno degli appalti per il restauro dei giardini storici e per la realizzazione della nuova palestra. "Ci sono interventi oltremodo significativi – conclude Giuseppe Paolini – come la costruzione di nuovi edifici per il Raffaello di Urbino e per il Nolfi ed ex Carducci di Fano. Un altro tassello riguarda le palestre delle scuole, che saranno tutte ristrutturate o costruite ex novo".

Luigi Luminati