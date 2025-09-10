Scuole più al passo con i tempi. Sui banchi in edifici riqualificati

Nuovo anno scolastico, nuova scuola. Per gli studenti di Gradara, Gabicce Mare e Tavullia, l’annualità 2025/26 che prenderà il via il 15 settembre, significherà anche essere accolti da nuovi edifici scolastici e da aule moderne pronte ad ospitare una didattica innovativa. A Gradara in gennaio, i circa 200 studenti delle scuole medie inferiori potranno finalmente dire addio ai container posti accanto al centro sociale di Fanano, per entrare nella nuova scuola: un edificio ‘passivo’ altamente virtuoso sul piano dei consumi energetici, realizzato dal Comune grazie a 6 milioni di euro di fondi Pnrr post pandemia nell’ambito del programma di pianificazione scolastica nazionale ‘Scuola Futura’. Il cronoprogramma del Comune prevede la chiusura dei cantieri entro la fine dicembre.

Con il nuovo anno le lezioni, grazie alla struttura dell’edificio e alla presenza di spazi per l’informatica e i laboratori, verranno svolte in aule dedicate a seconda delle esigenze didattiche. Proseguiranno al contempo i lavori per la costruzione dell’asilo nido e di due nuovi centri civici: spazi che verranno realizzati grazie ad altri 6milioni di fondi Pnrr.

A Gabicce Mare, invece, questo sarà l’ultimo anno scolastico in cui gli studenti delle medie inferiori frequenteranno la vecchia scuola sulla collinetta in via XXV Aprile. In primavera, il Comune prevede l’apertura del cantiere nello spazio pianeggiante tra il parcheggio e l’area di sgambamento cani, dove nel 2028 dovrebbe sorgere grazie a un investimento di 5milioni di euro, il nuovo edificio scolastico che sarà dotato di 12 nuove aule e di laboratori per la didattica. Il nuovo anno inizierà in scuole completamente rinnovate anche a Tavullia, dove è stato recentemente completato il nuovo polo scolastico.

"La sicurezza degli studenti è una priorità – sostiene l’ex sindaca di Tavullia Francesca Paolucci, candidata per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre nella lista civica ‘Marchigiani per Acquaroli’ - . La riqualificazione degli edifici scolastici riveste un ruolo primario che ho cercato di onorare portando a termine la creazione di un polo scolastico da 0 a 14 anni. Si tratta di un risultato che ha semplificato non poco la vita delle famiglie in genere ed in particolare di quelle che hanno più di un figlio. Troppi edifici scolastici non sono sicuri né efficienti nel nostro paese – prosegue - per questo motivo tra il 2014 ed il 2024, a Tavullia sono state costruite o riqualificate scuole con un investimento di quasi 10 milioni di euro. Investire nella scuola è un obiettivo primario, perché significa guardare al futuro e formare le nuove generazioni.".

Beatrice Grasselli