Scuole, polemiche sui lavori. Murgia: "Investiti 4,8 milioni. Alla faccia delle briciole"

"Molto facile accusare se non si affronta la situazione nel suo complesso: l’amministrazione comunale, sulla manutenzione, ordinaria e straordinaria delle scuole non riserva delle briciole, ma 4,8 milioni di euro. Sono interventi iniziati già dall’anno scorso". L’assessore Camilla Murgia replica alla lettura dei dati economici fatta dalla consigliera comunale Giulia Marchionni. "La consigliera continua a criticare il Comune su delle piccolezze come l’assenza di ombreggianti nei cortili: su 26 plessi, ad oggi, tutti ne sono provvisti. Dove non ci sono stiamo intervenendo con delle soluzioni ad hoc. I nostri giardini, tra l’altro, sono tutti pieni di verde: i bambini fanno tantissime lezioni all’aperto. Sulle attività en plein air abbiamo delle linee guida: figuriamoci se non ci sono degli spazi attrezzati per garantire le attività all’aperto. E’ vero, invece che ci sono delle scuole che hanno bisogno di alcune manutenzioni: penso a via Filzi, al nido Cucciolo (citato nell’articolo, ndr); alle Nuvole di Cotone, dove stiamo intervenendo". Sulle manutenzioni però bisogna fare attenzione: "Non solo stiamo intervenendo in tantissime scuole – ribadisce Murgia –, ma abbiamo un investimento di quasi 4,8 milioni di euro messi a bilancio dal 2023 e che continuano a essere spesi nel 2024 per gli interventi. Sono impegnati, anche per progetti di efficientamento energetico: voglio citare l’esempio inaugurato in questi giorni della scuola all’Arzilla (450milioni di eruo in efficientamento energetico, ndr)". Nei 4,8 milioni di euro ci sono le risorse per intervenire sulla scuola La Giostra di via Filzi. "E’ stata segnalata per alcune problematiche che ha il giardino – conferma Murgia –. In più, dal 2023, in maniera sistematica, abbiamo operato per priorità: il pavimento dell’asilo Gulliver è stato rifatto. Dispiace leggere le critiche fatte dalla consigliera Marchionni: è vero che si può fare sempre meglio, ma non si può dire che l’amministrazione non abbia al centro dei propri interessi le esigenze dei bambini e delle bambine e del personale che lavora nelle scuole".

Per Murgia non è solo una questione di bilancio, ma anche di programmazione. "Quest’estate, infatti, – dice –, molte strutture saranno interessate da cantieri per la manutenzione. La Grande Quercia, per esempio, non sarà disponibile per ospitare il centro estivo proprio perché interessata da lavori di migliorie e la creazione della sezione Primavera che partirà in quel plesso dal prossimo anno scolastico. Investire per le scuole quasi 5 milioni di euro non può essere inteso come somma irrisoria, o una dimenticanza, o una trascuratezza a discapito dei più piccoli. Facile puntare il dito, quando si tralasciano dettagli in modo strumentale".

Solidea Vitali Rosati