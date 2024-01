Scuole prese d’assalto dai vandali. Ogni notte un’incursione, anche doppia

Entrano ed escono dalle scuole. Lo fanno a piacimento. Ma non sono studenti. Sono vandali e in particolare ladri. Da una settimana, molti istituti scolastici di Pesaro sono sotto attacco. Come la Don Bosco di via Leoncavallo. Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio, qualcuno è entrato ed ha spaccato le macchinette delle bibite e delle merendine racimolando dei soldi. Ma non si è fermato lì. E’ tornato nella stessa scuola anche l’altra notte, spaccando ancora le macchinette per rubare i soldi. Stessa frequenza di visite anche alla scuola Manzoni, in via Frescobaldi. I malviventi sono entrati due volte per rubare soldi e mangiare le merendine e quello che hanno trovato. Ma nella notte dell’8 gennaio sono entrati anche alla Nuova Scuola, in viale Trieste, e qui non solo hanno spaccato le macchinette e mangiato ma sono penetrati nelle aule e nei laboratori rubando tre computer.

Altra incursione l’altra notte anche alla don Milani in via Toscanini, dove hanno spaccato le macchinette per rubare monetine. Un’escalation di proporzioni inedite che fa pensare ad una banda specializzata, capace di spaccare infissi, vetri, porte, armadietti, e poi macchinette delle bibite portandosi via sia le monete che le attrezzature della scuola. Ci sono anche dei sistemi d’allarme in molti istituti ma evidentemente non sono sufficienti per impedire il saccheggio metodico oppure vengono messi fuori uso senza particolari problemi. Ad indagare sono perlopiù i carabinieri, che hanno proceduto anche con dei rilievi della Scientifica per identificare gli autori dei colpi.

E sempre in fatto di furti, qualcuno la notte scorsa ha lanciato una pietra contro una finestra del locale "Moloco" al porto aprendosi così un varco per entrare. Una volta all’interno, ha puntato al registratore di cassa e in particolare al cassettino delle monete, che è stato sfilato e portato fuori dal locale. E’ stato ritrovato ieri mattina sul retro. A dare l’allarme sono stati dei passanti che hanno visto il vetro rotto. Sul posto, è arrivata una pattuglia della polizia locale per verificare l’accaduto. Il proprietario, che si trovava fuori Pesaro, non ha ancora presentato denuncia.