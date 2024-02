"Scusi, rispetti il distanziamento". E lui picchiò il dottore: condannato

E’ stato condannato a trenta giorni di arresti domiciliari per aver preso a pugni un medico che, ai tempi del covid, gli aveva detto di stare a distanza mettendo la mascherina.

Tutto succede a maggio 2020. Il dottore, Sauro Mondini di 73 anni, aveva appena finito di visitare un paziente e aveva deciso di fermarsi al bar Vitali di Marotta per prendere un caffè. Al bancone arriva però un altro avventore, di circa 60 anni, Loris Ragnetti: non rispetta la regola delle distanze anti contagio previste in quel periodo di emergenza Covid e il medico glielo fa presente chiedendogli di allontanarsi. L’altro reagisce, prima a insulti, poi fa finta di allontanarsi: in realtà aspetta che esca il medico, che infatti poco dopo varca l’uscio. A quel punto, il medico viene preso a pugni in testa, cade, e quell’altro continua a picchiarlo col tacco degli stivali. Al pronto soccorso di Fano, avrà 30 giorni di prognosi. Contro il 60enne scatta la denuncia che l’ha portato sul banco degli imputati difeso dall’avvocato Daniele Regni. Il medico, invece, era assistito dall’avvocato Marilù Pizza: chiesti 15mila euro di risarcimento danni. Concessi subito 3mila euro di provvisionale.