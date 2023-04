"Scusi, rispetti il distanziamento" Lui reagì picchiando il dottore

Gli aveva solo detto di rispettare la distanza anti contagio, ma lui avrebbe reagito insultandolo e picchiandolo, anche dopo che era caduto a terra. E la lite ai tempi del Covid arriva in Tribunale. I protagonisti della vicenda sono due uomini di Marotta. La vittima è un medico di base di 73 anni. Il presunto aggressore, invece, è un 60enne, ex buttafuori, a processo accusato di lesioni aggravate. Ieri in aula, è stato il giorno del racconto della vittima. Tutto succede a maggio 2020. Il dottore aveva appena finito di visitare un paziente e aveva deciso di fermarsi al bar Vitali di Marotta per prendere un caffè.

Al bancone arriva però un altro avventore, il quale non rispetta la regola delle distanze anti contagio previste in quel periodo. Il medico glielo fa presente e gli chiede di allontanarsi. Ma l’altro replica infastidito: "Morite tutti, voi vecchi in menopausa". Il camice non si perde d’animo e ribatte: "È più facile che muori prima te" indicandogli i bicchieri di vino che si sta bevendo. L’avventore esce dal locale. Poco dopo se ne va anche il 73enne. Il quale però una volta fuori, come ha riferito ieri, viene preso a pugni in testa, cade in terra, e quell’altro continua a picchiarlo col tacco degli stivali anche mentre è steso sull’asfalto. Al pronto soccorso di Fano, i sanitari gli riscontreranno ferite con prognosi di 15 giorni. Contro il 60enne scatta la denuncia e si ritrova sul banco degli imputati. La sua difesa, rappresentata dall’avvocato Daniele Regni, sostiene che non è certo come il denunciante sia arrivato a poter affermare che il responsabile sia l’imputato. Il medico, assistito dall’avvocato Marilù Pizza, si è costituito e chiede 15mila euro di risarcimento.

