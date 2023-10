"Se bevo non guido": il murale anti-incidenti

L’arte per lanciare un importante messaggio sociale a favore della prevenzione dell’incidentalità stradale, correlata all’uso di alcool e droghe. È questo il significato che c’è dietro “Se bevo non guido!”, "il murale ideato da uno studente del Liceo Artistico Mengaroni, Leonardo Scaloni, risultato vincitore del concorso promosso da ‘Be-Responsible’, il progetto di informazione e prevenzione, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga, promosso dal Comune di Pesaro (ente capofila) e da Prefettura, Questura, Unione dei Comuni “Pian del Bruscolo”, Università di Urbino e Cri - Comitato di Pesaro", hanno spiegato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi e all’Operatività Enzo Belloni. Il progetto di street art è stato realizzato sul muro di una vecchia cabina elettrica in zona Porto, nella rotonda tra via Canale e via Morosini, da alcuni studenti del Liceo Artistico Mengaroni, coordinati dalla professoressa Rosalia Cicerale. "Ho perso diversi amici a causa di incidenti stradali, quindi tengo particolarmente a questi progetti che rafforzano un messaggio semplice, ma forte: chi beve non guida – ha commentato il sindaco Matteo Ricci –. I giovani di oggi sono più consapevoli, credo molto in loro e oggi, con questo murale, sono testimoni di una cultura che va diffusa".