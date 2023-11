Se c’è la gentilezza ci sarà anche il futuro

Dove c’è ossigeno c’è vita, dove c’è gentilezza c’è futuro. Così l’Associazione “Persona Gentile“ vuole celebrare la giornata mondiale della gentilezza il giorno 13 novembre all’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro. "Quest’anno il tema di cui si parlerà è la “giustizia gentile“, con questa scelta vorremmo trasmettere che anche la giustizia, come tutte le attività dell’uomo, ha la possibilità di esprimersi gentilmente verso la comunità" spiega Pierfrancesco Marini presidente dell’Associazione Persona Gentile. Un programma ricco dove avrà luogo inizialmente un’importante relazione del Magistrato dottoressa Silvia Cecchi sul tema protagonista dell’iniziativa: “La giustizia gentile“ e in seguito, come tutti gli anni, si passerà a celebrare riconoscimenti verso persone distintisi particolarmente per atti di gentilezza. "Con la nostra Associazione vorremmo mettere in atto qualunque azione o gesto che comporti solidarietà alle persone, agli animali e all’ambiente; una missione essenziale per il futuro dell’uomo sulla terra, senza gentilezza non si potrebbe vivere", aggiunge Vittorio Livi presidente onorario e Fondatore dell’Associazione. Una giornata che vuole ricordare ed elogiare l’essere gentile, vuole fare riflettere sull’importanza del donare un sorriso, di porgere la mano verso il mondo; la gentilezza non costa nulla; è una scelta che fa vivere meglio. Un’ Associazione in crescita che punta al coinvolgimento anche di un pubblico giovanile fino ad arrivare ai più piccoli con iniziative volte ad educare all’interno delle scuole. La giornata di lunedì avrà inizio alle ore 18 con ingresso libero fino ad esaurimento posti e si concluderà con una cena alle ore 20,30 sempre all’Alexander Museum Palace Hotel. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 0721 34441.

Ilenia Baldantoni