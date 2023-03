"Se il Comune aiutasse, il Fai sarebbe tutti i giorni"

di Anna Marchetti

"Ho solo messo a disposizione il bello, il resto lo hanno fatto i volontari del Fai, gli insegnanti e i ciceroni-studenti che hanno illustrato la storia del mio antenato Castruccio Castracane degli Antelminelli". Il conte Ludovico Castracane degli Antelminelli, erede della nobile famiglia di Lucca, proprietario di Palazzo Castracane, è orgoglioso del successo riscontrato dalla sua dimora tra fanesi e turisti durante le Giornate del Fai. L’edificio, solitamente chiuso al pubblico, è stato letteralmente preso d’assalto lo scorso fine settimana: 3mila i visitatori, il numero più alto registrato dal Fai in tutta la provincia e tra i migliori delle Marche. "I numeri di Fano hanno superato le visite giornaliere di qualsiasi museo regionale e, in proporzione agli abitanti, siamo stati i migliori in Italia".

E’ vero che per accontentare tutti lei stesso domenica si è messo a raccontare la storia del Palazzo e dei suoi avi?

"Sono intervenuto perché gli studenti non ce la facevano più ma c’era ancora tanta gente in fila per la visita: la chiusura era programmata per le 18.30, l’ultima persona è entrata alle 20".

Che effetto fa essere parte della storia?

"E’ vero, siamo eredi di una parte della storia, ma soprattutto siamo manutentori di un immobile storico molto impegnativo. Un’avventura che affrontiamo da soli: i finanziamenti statali per le dimore storiche sono stati eliminati all’epoca di Monti. Spero che qualcosa cambi".

A Fano ci sono tanti palazzi storici, cosa potrebbe fare il Comune per sostenere un patrimonio che è privato ma di interesse collettivo?

"Da tempo ho chiesto all’Amministrazione, sull’esempio di altri comuni, di applicare ai palazzi storici una Tari agevolata. A Lucca, ad esempio, la tassa sui rifiuti si paga non oltre i 600 metri quadrati. Faccio presente che i 2mila euro di Tari che pago per Palazzo Castracane sono insignificanti per il bilancio Aset, mentre con le agevolazioni io potrei recuperare risorse da reinvestire nel palazzo, per restaurare un quadro o un pavimento".

Pensa sia possibile una sinergia pubblico-privata per valorizzare il ricco patrimonio di cui Fano dispone?

"Da parte mia c’è massima disponibilità. Si potrebbero aprire, almeno una volta l’anno, per 2-3 giorni, a prezzi calmierati, i monumenti, palazzi e luoghi d’interesse pubblici e privati".

L’occasione potrebbe essere offerta da Pesaro capitale della cultura 2024?

"Fano non ha nulla da invidiare a Pesaro: serve del sano campanilismo. I recenti ritrovamenti archeologici, anche se non dovessero appartenere alla basilica di Vitruvio, dovranno diventare l’occasione per parlare di romanità e archeologia e per calamitare l’interesse dei nostri giovani. Nei giorni di apertura del mio Palazzo ho conosciuto tanta gioventù preparata, che ha voglia di fare e di essere protagonista. Quello che serve è convogliare questa volontà in un percorso".

Il Comune cosa potrebbe fare? Chiamare a raccolta i proprietari dei palazzi storici?

"Certamente. Nei cortili dei palazzi si potrebbero creare tanti piccoli eventi, come il concerto di venerdì, nel cortile di Palazzo Castracane con gli allievi del conservatorio di Pesaro. Serve qualcuno che si metta alla guida del treno: la locomotiva non può che essere il Comune".