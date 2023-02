Se il folklore diventa un gioco Spalluto inventa il fantasy nostrano

È un mondo di leggende e creature fantastiche, tipiche dell’Italia contadina, quello creato da Alessio Spalluto (foto) per il suo nuovo gioco di ruolo investigativo "La Masseria", edito da Minos Games. Già autore di tre titoli pubblicati, tra cui "Federico da Montefeltro - Il Duca", realizzato per le Celebrazioni federiciane insieme al pluripremiato Andrea Angiolino ed edito da Top Hat Games, Spalluto è un creatore di giochi emergente e per quest’opera ha deciso di esplorare il folkore nostrano, "che non ha nulla da invidiare all’immaginario fantasy classico, incentrato spesso su miti del Nord Europa o d’oltre oceano. In particolare, le superstizioni legate all’Italia meridionale, come quella sul folletto della tradizione pugliese, richiamato in forme diverse anche altrove nel Paese: per esempio, a Urbino c’è lo "sprovingol".

Nel gioco non si interpretano avventurieri, ma figli dell’epoca in cui è ambientato, dal contadino alla signora di casa, fino al bracciante, i quali, per sopravvivere, devono investigare sui fatti che accadono nella masseria, mentre portano avanti i propri mestieri. Il vero protagonista, però, è lo scorrere del tempo, con le stagioni e l’alternanza giornonotte, in un’esperienza che va oltre il tradizionale, ma a tinte noir e a volte comiche".

Quarantasettenne, odontoiatra, da anni Spalluto crea giochi, non solo di ruolo, e nel 2019 ha cominciato a idearne in maniera metodica, sbarcando sul mercato ludico. "Miao, bau ciao" e "Apocalypse survive" sono le sue altre pubblicazioni. Nel 2021, La Masseria ha vinto il "Gdr adventure award", premio per il miglior titolo con un’avventura di gioco di ruolo già pronta, e con esso Spalluto è sbarcato su Kickstarter.com, piattaforma utilizzata globalmente per finanziare progetti creativi.

"Il primo obiettivo è stato raggiunto in pochi giorni - spiega Spalluto -. In caso riuscissimo ad andare oltre, abbiamo commissionato delle illustrazioni a Moreno Paissan.

Creare giochi è, per me, una forma d’arte: invece di usare pennelli, si usano dadi, invece di lavorare su colori e luci, si lavora su emozioni ed esperienze di gioco. Ringrazio la ludoteca Club IDDU di Urbino, che mi supporta sempre. Ho già pensato ad altri titoli e ce ne sono alcuni pronti, come "Lo Stagno" (ed. Panzer8), che uscirà in estate, uno incentrato sugli aquiloni, ideato per la fiera Lucca Comics&Games, e uno didattico, realizzato con un’associazione di rilevo nazionale, che arriverà nelle scuole".

Nicola Petricca