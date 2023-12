Se il pensiero è donna ’Filo di perle’ per ribadirlo

Sette perle come le sette donne che hanno scritto le storia del pensiero femminista nel mondo e che verranno raccontate in altrettanti appuntamenti, da questo mese fino a novembre 2024. "Filo di perle" è il nome dell’iniziativa che porta con sé uno stretto legame con "Perle, per le donne che cambiano. Il divenire della differenza": il primo festival nazionale interamente dedicato al pensiero femminile organizzato nel settembre del 2007 in città.

"Un modo per proseguire quel filo di perle iniziato già nel 2007 e che oggi è più attuale che mai – sottolinea Simonetta Romagna, della Casa delle donne e Percorso Donna -. Questo per coinvolgere le giovani generazioni in un fondamentale passaggio di pensiero".

Il primo appuntamento sarà mercoledì 20 dicembre con il racconto di Olympe De Gouges, l’attivista francese che nel settembre del 1791 pubblicò la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Le letture degli scritti saranno a cura di tre giovani studenti del Mamiani: Matilde Biagi, Nicolò Bacchiani e Martina Felicetti. L’iniziativa si svolgerà in dialogo con Paola Massaro, in due momenti: alle 10.15 nell’aula magna del liceo Marconi con un incontro riservato a studenti e insegnanti del liceo classico e scientifico di Pesaro, e alle 17.30 alla Bobbato con l’incontro aperto al pubblico.

"Le voci dei libri, la Casa delle donne e Percorso Donna collaborano insieme per l’educazione delle giovani generazioni – ha continuato Laura Martufi di Percorso Donna -, atto fondamentale per introdurre quella rivoluzione culturale che l’associazione promuove da anni. Un progetto che renderà i giovani studenti impegnati fino alla fine del 2024". Tra le attiviste che hanno forgiato il pensiero femminista negli anni, e che verranno raccontate durante tutta la programmazione delle iniziative, anche le italiane Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori e Carla Lonzi. I nomi internazionali sono invece riservati a Mary Wollstonecraft, a cui sarà riservato il secondo appuntamento di sabato 10 febbraio, Virginia Woolf e Simone De Beauvoir.

"Ripercorrere la vita, le scelte e il pensiero culturale di queste donne – conclude Lucia Ferrati dell’associazione la Voce dei libri – servirà a trovare delle risposte al dramma sociale che stiamo vivendo". Collaborano anche il Comune di Pesaro, Cgil, i licei Mamiani e Marconi.

Giorgia Monticelli