Se il turista verrà attratto dai peccati di gola

Enogastronomia, benessere della persona e il bio come coltura che si è fatta cultura. Saranno anche questi gli ingredienti al centro del nuovo piano di comunicazione della città di Urbino che verrà messo a punto il prima possibile tenuto conto della concomitanza di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Un appuntamento che vedrà anche Urbino al pari di tutti i comuni della provincia protagonista e polo di attrazione per un turismo massiccio e curioso di conoscere questo territorio straordinario. Per saperne di più, sSentiamo l’assessore al turismo Roberto Cioppi. Il quale dice:

"Porteremo avanti il benessere ed il biologico. Ci sono già tanti turisti anche stranieri che passeranno da noi le vacanze. Stiamo assaporando quella che sarà la nostra estate da tutto esaurito. Tra gli appuntamenti anche un grande evento di richiamo nazionale legato, in qualche modo, al mondo del cibo".

Assessore, cosa possiamo sapere invece dell’aspetto benessere e turismo?

"Posso anticipare questo. All’interno del progetto di comunicazione per l’attività turistica e residenziale c’è un progetto molto importante legato al biologico che diventa cultura".

In che modo?

"Beh si lega al nostro patrimonio immateriale. Su questo puntiamo e il racconto vedrà al centro proprio questi elementi, tra cui i protagonisti che hanno creato il biologico. Quindi penso a Gino Girolomoni e chi ha ruotato attorno, così come chi ha lavorato nell’agricoltura di questi territori per anni. Il nostro progetto, portato avanti con professionisti, considera che qua c’è la più alta concentrazione di aziende del biologico. E allora questa diventa una chiave di lettura e di racconto".

Sarete i soli a farlo?

"No, stiamo coinvolgendo la Regione Marche che è competente in materia di comunicazione turistica. Cosi come tutti gli operatori del distretto delle terre del biologico di cui Urbino fa parte. Il progetto e il piano sono molto ambiziosi e vogliono legare Urbino, partendo dal benessere, a dei valori saldi e improntati".

Tipo?

"Il paesaggio, la sostenibilità, la cura del territorio. Solo per citarne alcuni. Questo ci permetterà di aprire tante nuove porte. Sono tematiche molto attuali e che richiamano persone e quindi dobbiamo raccontarle e farle conoscere".

Francesco Pierucci